На Миколаївщині виставили на торги 40 держділянок: оренда землі одна з найнижчих в країні

Державний оператор проєкту «Земельний банк» упродовж першого року роботи оголосив торги на понад 68 тисяч гектарів державних земель по всій країні. У Миколаївській області наразі на аукціоні пропонують 40 ділянок.

Про це під час публічного звіту повідомив генеральний директор ТОВ «Державний земельний банк» Ярослав Ярославський, пишуть «МикВісті».

Інфографіка «Земельного банку». Скриншот з відео

Середня ціна оренди по Україні становить понад 19 тисяч гривень за гектар. Проте на Миколаївщині цей показник один із найнижчих — в середньому лише 7,8 тисяч гривень за гектар. Для порівняння, в Івано-Франківській області ставка сягає 47 тисяч гривень.

Загалом у користуванні «Земельного банку» перебуває майже 91 тисяча гектар сільськогосподарських земель державної власності у 20 областях України. Це понад 1,9 тисяч ділянок площею від одного до чотирьох гектарів. Крім того, 3,6 тисяч гектар перебувають на етапі реєстрації договорів оренди.

У різних регіонах на торги вже передали 694 ділянки площею понад 10 тисяч гектар.

— Тут мова не йде про продаж землі. Земля залишається в державі, за користування землею переможець торгів сплачує в середньому по Україні 19,2 тисяч гривень за гектар. Сумарно за 11 місяців сплачено більше одного мільярду гривень. Ми вважаємо, що це позитивний результат, — розповів Ярослав Ярославський.

Він зазначив, що громади, на території яких розташовані ділянки, отримують 10% від орендної плати.

За його даними, частина земель поки не може бути виставлена на торги. Зокрема, 1,6 тисяч гектар знаходиться поки що в зоні активних бойових дій, як і 6,6 тисяч гектар потенційно забруднених земель, що чекають на розмінування.

— На жаль, сьогодні ще в нас є і судові справи, по яких ми не можемо перереєструвати землю, йдеться про 5,5 тисяч гектар таких земель. Після завершення суду, сподіваюся, на нашу користь, ці землі будуть також виставлені на земельні торг, — сказав Ярослав Ярославський.

Раніше повідомлялось, що від моменту запуску ринку землі в Україні у липні 2021 року ціни на гектар зросли на 60%, але на Миколаївщині вони залишаються одними з найнижчих у країні.