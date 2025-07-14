На Миколаївщині гектар сільгоспземлі коштує понад ₴41 тисячу — одна з найдешевших цін в Україні

На Миколаївщині одна з найдешевших сільгоспземель в Україні. Архівне фото «МикВісті»

Від моменту запуску ринку землі в Україні у липні 2021 року ціни на гектар зросли на 60%, але на Миколаївщині вони залишаються одними з найнижчих у країні.

Про це свідчать дані аналітичної платформи «Опендатабот», пишуть «МикВісті».

Зараз середня вартість одного гектара в області становить 41,6 тисячі гривень. Для порівняння, у найдорожчих регіонах — на Івано-Франківщині чи Львівщині — ціна сягає понад 100 тисяч гривень за гектар.

Загалом в Україні за чотири роки уклали понад 339 тисяч угод купівлі-продажу землі. Було продано понад 636 тисяч гектарів на суму понад 30 мільярдів гривень.

Ринок пережив активний старт у 2021 році, різке падіння через повномасштабну війну, а тепер — поступове відновлення. У 2025 році кількість угод у першому півріччі зросла на 13% у порівнянні з першим періодом роботи ринку, а загальна сума операцій — майже утричі.

На Миколаївщині, попри близькість до лінії фронту, ринок землі також пожвавлюється. Хоча ціна поки нижча, ніж у багатьох інших регіонах, експерти вважають, що попит зростатиме.

Наразі найактивніше землю купують у Полтавській, Вінницькій та Київській областях. Серед прифронтових регіонів найбільшу середню вартість гектару фіксують на Дніпропетровщині — 73,9 тисячі гривень.

Слід нагадати, що за січень-квітень цього року місцеві бюджети Миколаївщини отримали понад 329 мільйонів гривень від земельного податку та орендної плати за користування землею.