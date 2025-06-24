Земля Миколаївщини залишається однією з найдешевших для агробізнесу

Поле у Миколаївській області. Архівне фото: «МикВісті»

Попри родючі ґрунти, аграрна земля на Миколаївщині залишається однією з найдешевших в Україні. Ціна за гектар у червні становить майже 35 тисяч гривень, тоді як у західних областях вона сягає понад 130 тисяч гривень.

Про це свідчать дані аналітичної платформи «Опендатабот», пишуть «МикВісті».

У Закарпатській області гектар аграрної землі продається в середньому за понад 152 тисячі гривень. У Івано-Франківській — понад 149 тисяч гривень, а у Львівській — більше 137 тисяч гривень.

Тим часом у прифронтових регіонах, таких як Херсонщина, Запоріжжя чи Миколаївщина, ціни тримаються на рівні 34–35 тисяч гривень. Навіть у сусідній Одеській області вартість землі вища — майже 44 тисячі гривень.

Вартість сільськогосподарських земель по областях. Інфографіка: Опендатабот

Як пояснюють аналітики, на ціну впливає декілька чинників, пише Hromadske.

По-перше, через війну загальна площа орних земель скоротилася приблизно на 20%. Це автоматично підняло попит, особливо в безпечніших регіонах.

По-друге, минулорічна посуха різко підняла ціни на овочі, й багато фермерів вирішили переорієнтуватися саме на овочівництво. Щоб розширити виробництво, почали активно скуповувати землю.

І нарешті, земля для українців — це не просто бізнес, а частина менталітету: вона сприймається, як надійний актив і родинна цінність, яку можна передати дітям.

За словами генерального директора групи «Агротрейд» Сергія Нечипорука, з моменту старту земельної реформи у 2021 році середня вартість аграрної землі зросла на 30–50%.

— Динаміка росту вартості землі в середньому по країні за період дії земельної реформи становить 30-50%, при цьому в прикордонних областях східної України через воєнні ризики динаміка обмежена верхньою планкою в 1000-1500 доларів за гектар, а в західних областях доходить до 2500-3000 доларів за гектар, — зазначив Сергій Нечипорук.

Нагадаємо, що за січень-квітень цього року місцеві бюджети Миколаївщини отримали понад 329 мільйонів гривень від земельного податку та орендної плати за користування землею.