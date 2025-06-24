  • вівторок

    24 червня, 2025

  • 26.5°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 24 червня , 2025 вівторок

  • Миколаїв • 26.5° Похмуро

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Земля Миколаївщини залишається однією з найдешевших для агробізнесу

Поле у Миколаївській області. Архівне фото: «МикВісті»Поле у Миколаївській області. Архівне фото: «МикВісті»

Попри родючі ґрунти, аграрна земля на Миколаївщині залишається однією з найдешевших в Україні. Ціна за гектар у червні становить майже 35 тисяч гривень, тоді як у західних областях вона сягає понад 130 тисяч гривень.

Про це свідчать дані аналітичної платформи «Опендатабот», пишуть «МикВісті»

У Закарпатській області гектар аграрної землі продається в середньому за понад 152 тисячі гривень. У Івано-Франківській — понад 149 тисяч гривень, а у Львівській — більше 137 тисяч гривень.

Тим часом у прифронтових регіонах, таких як Херсонщина, Запоріжжя чи Миколаївщина, ціни тримаються на рівні 34–35 тисяч гривень. Навіть у сусідній Одеській області вартість землі вища — майже 44 тисячі гривень.  

Вартість сільськогосподарських земель по областях. Інфографіка: ОпендатаботВартість сільськогосподарських земель по областях. Інфографіка: Опендатабот

Як пояснюють аналітики, на ціну впливає декілька чинників, пише Hromadske.

По-перше, через війну загальна площа орних земель скоротилася приблизно на 20%. Це автоматично підняло попит, особливо в безпечніших регіонах. 

По-друге, минулорічна посуха різко підняла ціни на овочі, й багато фермерів вирішили переорієнтуватися саме на овочівництво. Щоб розширити виробництво, почали активно скуповувати землю. 

І нарешті, земля для українців — це не просто бізнес, а частина менталітету: вона сприймається, як надійний актив і родинна цінність, яку можна передати дітям.

За словами генерального директора групи «Агротрейд» Сергія Нечипорука, з моменту старту земельної реформи у 2021 році середня вартість аграрної землі зросла на 30–50%. 

— Динаміка росту вартості землі в середньому по країні за період дії земельної реформи становить 30-50%, при цьому в прикордонних областях східної України через воєнні ризики динаміка обмежена верхньою планкою в 1000-1500 доларів за гектар, а в західних областях доходить до 2500-3000 доларів за гектар, — зазначив Сергій Нечипорук.

Нагадаємо, що за січень-квітень цього року місцеві бюджети Миколаївщини отримали понад 329 мільйонів гривень від земельного податку та орендної плати за користування землею.

Останні новини про: Бізнес та економіка

Підприємці Миколаївщини сплатили понад ₴940 млн єдиного податку
Цибуля, сало й риба подорожчали: як змінилися ціни на Миколаївщині у травні
Зовнішня торгівля Миколаївщини: експорт впав, імпорт — зріс
Реклама

Читайте також:

новини

Данія хоче створити громадський простір на території суднобудівного заводу у Миколаєві, — Кім

Аліса Мелік-Адамян
новини

Зовнішня торгівля Миколаївщини: експорт впав, імпорт — зріс

Світлана Іванченко
новини

Сєнкевич відповів на скарги миколаївців щодо звуку мотоциклів у нічний час: «Засуджую цих гонщиків»

Юлія Бойченко
новини

Цибуля, сало й риба подорожчали: як змінилися ціни на Миколаївщині у травні

Світлана Іванченко
новини

«Ми втратимо лікарів і пацієнтів»: депутатка і лікарка Шапошнікова виступила проти об’єднання центрів первинки у Миколаєві

Аліна Квітко

Останні новини про: Бізнес та економіка

Зовнішня торгівля Миколаївщини: експорт впав, імпорт — зріс
Цибуля, сало й риба подорожчали: як змінилися ціни на Миколаївщині у травні
Підприємці Миколаївщини сплатили понад ₴940 млн єдиного податку

Росіяни били по Миколаївщині дронами та артилерією: пошкоджено будинок, виникли пожежі

1 година тому

Де у Миколаєві сьогодні вимкнуть світло через планові роботи: адреси

Даріна Мельничук

Головне сьогодні