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Плата за землю: місцеві бюджети Миколаївщини отримали понад ₴329 млн

Поле у Миколаївській області. Архівне фото: «МикВісті»Поле у Миколаївській області. Архівне фото: «МикВісті»

За січень–квітень цього року місцеві бюджети Миколаївщини отримали понад 329 мільйонів гривень від земельного податку та орендної плати за користування землею.

Про це повідомили в обласному управлінні податкової служби.

Зазначається, що це на 54,3 мільйона гривень більше, ніж за той самий період 2024 року, приріст склав майже 20%. 

Основну частину надходжень забезпечили юридичні особи, які сплатили понад 282 мільйони гривень. Від фізичних осіб надійшло ще майже 47 мільйонів гривень. 

У структурі надходжень до місцевих бюджетів ці платежі становлять 9,4% від загальної суми.

Нагадаємо, що за перші два місяці цього року до місцевих бюджетів Миколаївської області надійшло понад 165 мільйонів гривень від земельного податку. 

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