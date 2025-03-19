Місцеві бюджети Миколаївщини отримали понад ₴165 млн від плати за землю

Поле у Миколаївській області. Архівне фото: «МикВісті»

За січень-лютий поточного року до місцевих бюджетів Миколаївської області надійшло понад 165 мільйонів гривень у вигляді земельного податку та орендної плати за землю.

Як зазначили в Головному управлінні ДПС у Миколаївській області, це на понад 37 мільйонів гривень більше, ніж за аналогічний період 2024 року.

Основну частину надходжень забезпечили юридичні особи, які сплатили понад 140 мільйонів гривень. Фізичні особи та громадяни, що самостійно обробляють земельні ділянки, поповнили бюджети на понад 25 мільйонів гривень.

Податкова служба нагадує, що власники та користувачі землі сплачують плату з моменту набуття права власності або користування. У разі припинення таких прав податок сплачується за фактичний період володіння або користування земельною ділянкою в поточному році.

Раніше повідомлялось, що у січні-лютому цього року платники податків Миколаївщини сплатили до бюджетів усіх рівнів майже 2,3 мільярда гривень ПДФО.