Платники податків Миколаївщини сплатили до бюджетів понад ₴2 млрд ПДФО

Краєвид Миколаєва. Фото: «МикВісті»

У січні-лютому цього року платники податків Миколаївщини сплатили до бюджетів усіх рівнів майже 2,3 мільярда гривень ПДФО.

За даними Головного управління ДПС у Миколаївській області, до місцевих бюджетів надійшло понад один мільярд гривень, що на понад 208 мільйонів гривень більше за аналогічний період 2024 року.

Крім того, до державного бюджету перерахували майже 1,3 мільярда гривень, що на понад 210 мільйонів гривень більше, ніж минулого року.

Зазначається, що у структурі місцевих надходжень цей податок займає понад 60% від загальної суми інших податків і зборів. У державному бюджеті питома вага ПДФО в загальній сумі надходжень становить понад 51%.

Нагадаємо, протягом січня-лютого цього року працюючі мешканці Миколаївської області сплатили майже 2,5 мільярда гривень єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.