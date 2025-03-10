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За два місяці працедавці Миколаївщини перерахували майже ₴ 2,5 млрд єдиного внеску

Головна вулиця Миколаєва. Фото: «МикВісті»Головна вулиця Миколаєва. Фото: «МикВісті»

Протягом січня-лютого цього року працюючі мешканці Миколаївської області сплатили майже 2,5 мільярда гривень єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

За даними Головного управління ДПС у Миколаївській області, цей показник перевищує надходження за аналогічний період 2024 року на майже 469 мільйонів гривень.

У податковій службі нагадали, що несплата єдиного внеску позбавляє працівників страхового стажу, що впливає на їхнє право на пенсію за віком, інвалідністю чи в інших випадках, передбачених законодавством. Пенсійні виплати нараховуються лише з офіційно задекларованої заробітної плати.

Якщо роботодавець виплачує зарплату «в конвертах» і не сплачує страхові внески, ці періоди не зараховуються до страхового стажу працівника, що в майбутньому вплине на розмір його пенсії.

Раніше повідомлялось, що за два місяці цього року підприємства Миколаївської області перерахували до державного бюджету майже 613 мільйонів гривень податку на додану вартість із вироблених в Україні товарів.

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