Бізнес Миколаївщини сплатив до держбюджету майже ₴613 млн ПДВ

Краєвид Миколаєва. Фото: «МикВісті»

За два місяці цього року підприємства Миколаївської області перерахували до державного бюджету майже 613 мільйонів гривень податку на додану вартість із вироблених в Україні товарів.

Як повідомили у Головному управлінні ДПС у Миколаївській області, ця сума перевищує показники аналогічного періоду 2024 року майже на 97 мільйонів гривень. Зазначається, що ПДВ становить понад 25% загальних надходжень до держбюджету.

Раніше повідомлялось, що у січні 2025 року 23 підприємства Миколаївщини отримали 49,4 мільйона гривень відшкодування податку на додану вартість (ПДВ) з державного бюджету.