У січні бізнес Миколаївщини отримав понад ₴49 млн відшкодування ПДВ
-
- Марія Хаміцевич
-
•
-
12:09, 06 лютого, 2025
-
У січні 2025 року 23 підприємства Миколаївщини отримали 49,4 мільйона гривень відшкодування податку на додану вартість (ПДВ) з державного бюджету.
Про це повідомили в Миколаївському управлінні Державної податкової служби.
Слід зазначити, що ПДВ відшкодовують компаніям, які сплачували цей податок при експорті товарів або надавали послуги, що підпадають під відшкодування згідно із законодавством.
Нагадаємо, у листопаді минулого року президент України Володимир Зеленський підписав закон № 11416-д про історичне підвищення податків. Очікують, що дохід держави від податків у 2025 році становитиме 141 мільярд гривень.