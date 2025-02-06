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У січні бізнес Миколаївщини отримав понад ₴49 млн відшкодування ПДВ

Миколаїв, архівне фото: «МикВісті»Миколаїв, архівне фото: «МикВісті»

У січні 2025 року 23 підприємства Миколаївщини отримали 49,4 мільйона гривень відшкодування податку на додану вартість (ПДВ) з державного бюджету.

Про це повідомили в Миколаївському управлінні Державної податкової служби.

Слід зазначити, що ПДВ відшкодовують компаніям, які сплачували цей податок при експорті товарів або надавали послуги, що підпадають під відшкодування згідно із законодавством.

Нагадаємо, у листопаді минулого року президент України Володимир Зеленський підписав закон № 11416-д про історичне підвищення податків. Очікують, що дохід держави від податків у 2025 році становитиме 141 мільярд гривень.

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