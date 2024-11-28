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Зеленський підписав закон про історичне підвищення податків

Володимир Зеленський. Фото: Getty ImagesВолодимир Зеленський підписав закон про підвищення податків. Фото: Getty Images

Президент України Володимир Зеленський підписав закон № 11416-д про історичне підвищення податків.

Про це йдеться на сайті Верховної Ради.

Закон набере чинності 30 листопада, повідомляє заступник голови податкового комітету Ярослава Железняка.

Зокрема, закон передбачає:

  • Підвищення військового збору з 1,5% до 5% від доходів фізичної особи. Воно не стосуватиметься військових.
  • Запровадження військового збору для платників єдиного податку ІІІ групи у розмірі 1% від доходу.
  • Запровадження військового збору для ФОП І, ІІ та ІV груп у розмірі 10% від мінімальної зарплатні, яка нині становить 8000 грн на місяць.

Закон також передбачає зміни в оподаткуванні банків та фінансових установ. Банки мають сплатити 50% податку на прибуток у 2024 році, тобто також ретроспективно. А фінустанови (крім страховиків) - 25% від прибутку, починаючи з 1 січня 2025 року (замість нинішніх 18%).

Крім того, закон звільняє від оподаткування доходів, отриманих за програмою «Зроблено в Україні» у 2024-2025 роках, а також подовжує звільнення від оподаткування благодійної допомоги з бюджетів інших держав.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський підписав закон «Про державний бюджет» на 2025 рік.

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