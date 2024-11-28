Зеленський підписав держбюджет України на 2025 рік

Зеленський підписав держбюджет-2025. Фото: пресслужба Офісу президента України

Президент України Володимир Зеленський підписав закон «Про державний бюджет» на 2025 рік.

Про це повідомив Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

«Президент України підписав закон про державний бюджет на 2025 рік. Пріоритетом кошторису залишається захист нашої держави. Фінансування Сил безпеки й оборони, закупівля й виробництво зброї, дронів та техніки. На це виділяємо 2,23 трлн грн. 420,9 млрд грн направимо на соціальний захист, 217 млрд грн — на охорону здоров'я, 199 млрд грн — на освіту», — зазначив прем’єр.

Він повідомив, що видатки наступного року заплановані на рівні 3,6 трлн грн, а доходи — 2,05 трлн грн.

«Уряд чітко розуміє, що наступний фінансовий рік пройдемо впевнено. Маємо злагодженість гілок влади та міцну підтримку наших партнерів», — сказав Шмигаль.

Раніше повідомлялось, що 19 листопада Верховна Рада України ухвалила державний бюджет на 2025 рік у другому читанні та в цілому. Документ підтримали 257 народних депутатів.