  • четвер

    28 листопада, 2024

  • 2.7°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 28 листопада , 2024 листопада

  • Миколаїв • 2.7° Похмуро

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2024 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Зеленський підписав держбюджет України на 2025 рік

Зеленський підписав держбюджет-2025. Фото: пресслужба Офісу президента УкраїниЗеленський підписав держбюджет-2025. Фото: пресслужба Офісу президента України

Президент України Володимир Зеленський підписав закон «Про державний бюджет» на 2025 рік.

Про це повідомив Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

«Президент України підписав закон про державний бюджет на 2025 рік. Пріоритетом кошторису залишається захист нашої держави. Фінансування Сил безпеки й оборони, закупівля й виробництво зброї, дронів та техніки. На це виділяємо 2,23 трлн грн. 420,9 млрд грн направимо на соціальний захист, 217 млрд грн — на охорону здоров'я, 199 млрд грн — на освіту», — зазначив прем’єр.

Він повідомив, що видатки наступного року заплановані на рівні 3,6 трлн грн, а доходи — 2,05 трлн грн.

«Уряд чітко розуміє, що наступний фінансовий рік пройдемо впевнено. Маємо злагодженість гілок влади та міцну підтримку наших партнерів», — сказав Шмигаль.

Раніше повідомлялось, що 19 листопада Верховна Рада України ухвалила державний бюджет на 2025 рік у другому читанні та в цілому. Документ підтримали 257 народних депутатів.

Останні новини про: Володимир Зеленський

Зеленський чекає почути пропозиції Трампа щодо завершення війни вже в січні
Зеленський призначив нового начальника Сумської МВА
Мішень — наша енергетика: Зеленський про нову хвилю ударів РФ
Реклама

Читайте також:

новини

Через блекаут у Миколаєві один із «пунктів незламності» прийняв понад тисячу відвідувачів за день

Володимир Коваль
новини

В бюджеті України на 2025 рік закладено ₴8 млрд на новий водогін у Миколаїв

Юлія Бойченко
новини

Міськрада Миколаєва внесла зміни в ряд міських програм на 2025-2027 роки та бюджет на 2024 рік

Аліна Квітко
новини

Які точки видачі води працюватимуть під час відключень світла у Миколаєві: адреси

Юлія Бойченко
новини

Миколаївські школярі можуть достроково піти на канікули через відключення світла, — віцемер Луков

Аліса Мелік-Адамян

Останні новини про: Володимир Зеленський

Мішень — наша енергетика: Зеленський про нову хвилю ударів РФ
Зеленський призначив нового начальника Сумської МВА
Зеленський чекає почути пропозиції Трампа щодо завершення війни вже в січні

В бюджеті України на 2025 рік закладено ₴8 млрд на новий водогін у Миколаїв

Юлія Бойченко

Кім: Найближчим часом будемо жити за графіком, світло вимикатимуть кожні 2 години

Більше сотні будинків у Миколаєві можуть залишитись без тепла через блекаут: адреси

У Миколаєві запустять на маршрути тролейбуси з автономним ходом

Які точки видачі води працюватимуть під час відключень світла у Миколаєві: адреси

Комфорту поки не буде: у мерії Миколаєва розповіли про відключення світла, роботу транспорту та шкіл

6 годин тому

Росіяни 12 разів поцілили в об‘єкти енергетики під час сьогоднішнього обстрілу

Головне сьогодні