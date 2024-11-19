Рада ухвалила держбюджет-2025: рекордні витрати на оборону та соціальну сферу

ВРУ прийняла держбюджет. Фото: Ярослав Железняк

Верховна Рада України ухвалила державний бюджет на 2025 рік у другому читанні та в цілому. Документ підтримали 257 народних депутатів.

Як повідомив народний депутат від фракції «Голос» Ярослав Железняк витрати держави наступного року будуть рекордними — 3,94 трлн гривень. При цьому на оборону спрямують 2,2 трлн гривень.

«Ще очікуємо в у наступному році зовнішнє фінансування 38,4 млрд доларів», — написав він.

При цьому, доходи закладені на рівні 2,3 трлн гривень, частина коштів має надійти за рахунок підвищення податків.

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В свою чергу Прем'єр-міністр Денис Шмигаль подякував депутатам за підтримку та розповів про основні статті бюджету.

«Всі податки громадян та бізнесу наступного року будуть спрямовані на оборону й безпеку нашої країни. Рекордні кошти будуть спрямовані на виробництво та закупівлю зброї. Передбачили на це 739 млрд гривень. Буде більше фінансування на модернізацію нашого оборонно-промислового комплексу, а також на закупівлю дронів», — сказав Шмигаль.

Він зазначив, що у березні запланували індексацію пенсій. Загалом на програми допомоги в соціальній сфері передбачено майже 421 млрд гривень.

При цьому видатки на освіту складуть майже 199 млрд грн, а на медицину 217 млрд гривень. В обох сферах заплановані важливі проєкти модернізації та розвитку.

На оновлення медичних закладів, придбання сучасного обладнання та створення реабілітаційних центрів передбачено 10,7 млрд гривень. На модернізацію освітніх закладів та облаштування укриттів додатково передбачено 17,5 млрд гривень.

За його словами, в бюджеті передбачена підтримка регіонів та громад, у 2025 році ресурс місцевих бюджетів зросте на 15%.

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