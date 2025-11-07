Через посуху й заморозки на Миколаївщині загинули понад 100 тис. га посівів, — ОВА

На Миколаївщині аграрії втратили значну частину врожаю через весняні заморозки та тривалу літню посуху. Найбільше постраждали соняшник і кукурудза — на окремих полях урожайність зменшилася в кілька разів порівняно з попередніми роками.

Про це розповів спеціаліст департаменту агропромислового розвитку Миколаївської ОВА Володимир Афанасьєв під час брифінгу, пишуть «МикВісті».

За його словами, під урожай 2025 року в області засіяли 1,3 мільйона гектарів сільгоспкультур, із яких приблизно 100 тисяч гектарів загинули, а ще 350 тисяч гектарів зазнали значних пошкоджень.

— На цих площах отримали мінімальний урожай. В основному це пізні культури — кукурудза на зерно та соняшник, — зазначив Володимир Афанасьєв.

Він навів приклад, що у середньому з гектара зібрали вісім центнерів соняшнику та сім центнерів кукурудзи, тоді як у сприятливі роки ці показники були в кілька разів вищими.

— Для порівняння, у попередні роки за сприятливих погодних умов урожайність цих культур була вищою: соняшнику — близько 20 центнерів, а кукурудзи на зерно — 50 центнерів з гектара, — розповів чиновник.

Загалом у 2025 році в області виробили два мільйони тонн зерна — на 170 тисяч тонн менше, ніж торік. Виробництво соняшнику скоротилося на пів мільйона тонн і становить близько 250 тисяч тонн, тоді як урожай овочів і картоплі залишився стабільним — 500 тисяч і 150 тисяч тонн відповідно.

Він зазначив, що індекс виробництва продукції рослинництва цьогоріч в регіоні становить 84,1% від рівня минулого року.

Раніше начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім розповів, що через війну, посуху та нестачу фінансування нинішній рік став для аграріїв регіону складнішим навіть за 2023 рік.