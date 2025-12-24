Якщо скрутно всім, то всім, — депутат Янтар запропонував зрівняти зарплати чиновників із середньою по Миколаєву

У Миколаєві запропонували обмежити зарплати працівників управлінь і комунальних підприємств міста, фото: Владислава Казьміна

Депутат Миколаївської міської ради Андрій Янтар запропонував зрівняти зарплати працівників управлінь і комунальних підприємств міста із середньою зарплатою по Миколаєву у 2025 році.

Про це він заявив сьогодні, 24 грудня, під час виступу на спільному засіданні депутатських комісій з питань бюджету та законності, повідомляють «МикВісті».

За його словами, варто встановити «єдиний підхід до нарахування зарплат». Крім того, максимальна зарплата теж не повинна перевищувати цього рівня.

— Сенс пропозиції в тому, щоб запровадити єдиний підхід. Середня заробітна плата у 2025 році для працівників управлінь, головних розпорядників і комунальних підприємств має обмежуватися середньою зарплатою по Миколаєву за 2025 рік. Максимальна зарплата також не повинна перевищувати цей показник, — сказав Андрій Янтар.

Депутат Миколаївської міської ради Андрій Янтар, фото з соцмереж

Для керівників він запропонував встановити підвищувальний коефіцієнт — не більше ніж 1,5, при цьому мінімальна зарплата не має бути нижчою за встановлену державою.

— Для керівників пропонується коефіцієнт півтора, водночас мінімальна зарплата не може бути нижчою за встановлену в Україні на поточний період. Це моя пропозиція, щоб була система й однаковий підхід до всіх управлінь та комунальних підприємств. Бо коли люди чують, що хтось із керівників комунальних підприємств за рік отримує премію понад мільйон гривень, це виглядає, м’яко кажучи, недобре. Якщо скрутно всім, то має бути скрутно всім, — наголосив депутат.

Комісія з питань бюджету та з питань законності, скриншот з трансляції

На це депутат Миколаївської міської ради від партії «Пропозиція» Федір Панченко зазначив, що зарплати на комунальних підприємствах формуються відповідно до законодавства.

— Я не знаю про премії в мільйон гривень. Можливо, суто по-людськи я з вами згодний. Але зарплати, зокрема на комунальних підприємствах, розраховуються відповідно до законодавства, а не за побажаннями. Давайте працювати з цифрами й оперувати саме ними. Якщо ви пропонуєте змінити, наприклад, 6 тисяч 800 гривень на 5 тисяч 900 гривень — скажіть це прямо, я запишу. Те, що ви озвучили зараз, я фізично не зможу самостійно прорахувати й одразу оформити як зміну, — сказав Федір Панченко.

Як відомо, у бюджетних запитах розпорядників коштів Миколаївської міської ради на 2026 рік закладено підвищення середньої розрахункової заробітної плати для працівників органів місцевого самоврядування до 25 тисяч гривень «на руки», що на 66,7% більше, ніж у 2025 році, коли цей показник становив 15 тисяч гривень.

Директорка департаменту фінансів міської ради Віра Святелик розповіла, що розрахунок зарплат у запитах здійснювався за єдиним принципом для всіх виконавчих органів місцевого самоврядування.

За її словами, заробітна плата на 2026 рік розраховувалася виходячи з 25 тисяч гривень «на руки» для кожного працівника. Це єдина позиція для всіх органів місцевого самоврядування. Далі ця сума множилась на кількість штатних одиниць у кожного головного розпорядника коштів — так і формувався фонд оплати праці.

Зазначимо, що в оновленій структурі виконавчих органів, яку депутатам так і не вдалося затвердити, штат виконавчих органів не скоротився та складає 1115 осіб.

Так, 11 грудня депутатам Миколаївської міськради не вистачило голосів, аби включити до порядку денного питання щодо затвердження оновленої структури виконавчих органів.

Крім того, 14 листопада під час засідання земельної комісії депутати не змогли ухвалити рішення через нестачу голосів, а аналогічна ситуація повторилася 18 листопада на засіданні профільної комісії. Не вдалося просунути документ і 25 листопада, коли проєкт вдруге розглядала комісія з питань охорони здоров’я та соціального захисту — депутати знову не підтримали запропоновані зміни.

Раніше повідомлялося, що управління освіти Миколаєва запропонувало встановити муніципальні надбавки педагогам дошкільних закладів: 5 тисяч 200 гривень для тих, хто працює очно або у змішаному форматі, та 2 тисячі 600 гривень — для тих, хто працює дистанційно.

Також нагадаємо, що мер Миколаєва Олександр Сєнкевич пообіцяв, що департаменти, управління та комунальні підприємства прозвітують депутатам міської ради перед ухваленням бюджета на 2026 рік.

Нагадаємо, три тижні тому у Миколаєві призупинили всі бюджетні виплати, про що нам повідомили джерела у Миколаївській міській раді. Головним розпорядникам коштів тоді доручили призупинити усі платежі по видатках, що не стосуються захищених статей, а саме зарплат бюджетників та оплати комунальних послуг. Тоді повідомлялось, що причиною тому стала нестача бюджетних коштів, аби забезпечити покриття захищених статей бюджету до кінця року. Про проблему було відомо ще давно, оскільки ще при плануванні річного бюджету не були передбачені кошти на обов’язкові платежі до кінця року. У мерії сподівались на перевиконання бюджету та економію протягом року, що допоможе знайти кошти. Однак цього не сталось.

Пізніше мер Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив, що у міському бюджеті шукають 60 мільйонів гривень на заробітні плати та комунальні послуги.

«МикВісті» проаналізували запропоновані зміни до розподілу видатків бюджету Миколаєва та порахували, що на зарплати ти оплату комунальних платежів (у бюджеті це стаття видатків «Керівництво та управління у відповідній сфері») для розпорядників коштів бюджету міста додатково спрямують 7,2 мільйона гривень, а не 60 мільйонів, про які раніше говорив мер міста.