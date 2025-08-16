Вже 47 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

Axios: Трамп запропонував провести тристоронній саміт із Зеленським та Путіним 22 серпня

Президент США та Росії на зустрічі в Алясці. Фото: ReturesПрезидент США та Росії на зустрічі в Алясці. Фото: Retures

Президент США Дональд Трамп після переговорів із Володимиром Путіним на Алясці запропонував провести тристоронній саміт за участю України та європейських лідерів.

У телефонній розмові з Володимиром Зеленським і представниками ЄС він наголосив, що хоче організувати зустріч «швидко» — вже 22 серпня, повідомляє Axios з посиланням на джерела.

Водночас Путін публічно не підтвердив готовності брати участь у такій зустрічі.

За даними Reuters, у розмові з Трампом російський президент висловив готовність обговорювати гарантії безпеки для України, але серед гарантів він хоче бачити Китай. Крім того, Путін висунув низку умов: повернення російській мові статусу офіційної в Україні та гарантії безпеки для російських православних церков.

Bloomberg зазначає, що у разі виконання його вимог Кремль готовий підписати письмову обіцянку більше не нападати на Україну чи європейські держави. 

У свою чергу, Зеленський у розмові з Трампом відмовився виконати вимогу Кремля щодо виведення українських військ із Донбасу.

Зустріч Трампа й Путіна на Алясці

15 серпня на Алясці відбулася зустріч президента США Дональда Трампа та президента РФ Володимира Путіна. Переговори тривали понад дві години. Президенти США та Росії не досягли угоди про перемир’я в Україні, але, за словами Дональда Трампа, досягнути прогресу в цьому напрямку можна. Можливо, незабаром може відбутися наступний саміт і до нього міг би долучитись президент Володимир Зеленський. 

Після цієї зустрічі лідери європейських країн та топпосадовці ЄС зробили спільну заяву. Вони заявили про готовність до тристороннього саміту за участі США, Європи та України, а також повідомили, що Вашингтон готовий надати Києву гарантії безпеки.

У понеділок Володимир Зеленський планує відвідати Вашингтон, щоб обговорити з президентом США Дональдом Трампом деталі завершення війни та подальші кроки щодо гарантування безпеки України.

