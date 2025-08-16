Вже 47 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

Зеленський відмовився виводити війська з Донеччини на вимогу Путіна, — Reuters

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОПУПрезидент України Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

Президент України Володимир Зеленський відмовився виконати вимогу Володимира Путіна щодо виведення українських військ з Донеччини.

Про це пише Reuters із посиланням на власні джерела.

За інформацією агентства, під час брифінгу з Зеленським президент США Дональд Трамп повідомив, що російський лідер запропонував заморозити більшість ліній фронту в обмін на передачу Україні всієї Донецької області під контроль РФ.

Володимир Зеленський відкинув таку умову, наголосивши, що Київ не готовий відходити з неокупованої частини Донеччини навіть заради припинення вогню.

— Ми не вийдемо з Донбасу. Ми не можемо зробити це. Донбас для росіян — це плацдарм для майбутнього нового наступу, – сказав Володимир Зеленський.

Зустріч Трампа й Путіна на Алясці

15 серпня на Алясці відбулася зустріч президента США Дональда Трампа та президента РФ Володимира Путіна. Переговори тривали понад дві години. Президенти США та Росії не досягли угоди про перемир’я в Україні, але, за словами Дональда Трампа, досягнути прогресу в цьому напрямку можна. Можливо, незабаром може відбутися наступний саміт і до нього міг би долучитись президент Володимир Зеленський. 

Після цієї зустрічі лідери європейських країн та топпосадовці ЄС зробили спільну заяву. Вони заявили про готовність до тристороннього саміту за участі США, Європи та України, а також повідомили, що Вашингтон готовий надати Києву гарантії безпеки.

У понеділок Володимир Зеленський планує відвідати Вашингтон, щоб обговорити з президентом США Дональдом Трампом деталі завершення війни та подальші кроки щодо гарантування безпеки України.

Apple Pay