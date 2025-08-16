Вже 47 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

Європа після зустрічі Трампа і Путіна закликала до тристороннього саміту з Україною

Лідери Європи зробили заяву після зустрічі Трампа і Путіна. Фото: HANDOUT | AFP / SCANPIXЛідери Європи зробили заяву після зустрічі Трампа і Путіна. Фото: HANDOUT | AFP / SCANPIX

Після переговорів Дональда Трампа з Володимиром Путіним лідери європейських країн виступили зі спільною заявою та запропонували організувати тристоронній саміт за участю України.

Відповідну заяву зробили лідери Європи, пише «РБК-Україна»

У документі підписаному президентом Франції Еммануелем Макроном, прем’єркою Італії Джорджією Мелоні, канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом, прем’єром Британії Кіром Стармером, президентом Фінляндії Александером Стуббом, прем’єром Польщі Дональдом Туском, президентом Європейської Ради Антоніу Коштою та главою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн, наголошується: Європа готова стати активним учасником переговорів.

Вранці Трамп поінформував європейських лідерів і президента Володимира Зеленського про результати своєї зустрічі з Путіним.

Він заявив: «Немає угоди, поки не буде угоди» та підкреслив, що наступний етап — це перемовини із  Зеленським, які відбудуться найближчим часом.

Європейські лідери привітали слова Трампа про готовність США надати Україні гарантії безпеки та заявили, що «Коаліція рішучих» готова підтримати цей процес. Вони підкреслили, що Росія не має права блокувати рух України до ЄС і НАТО, а українці повинні самі визначати свою територію та майбутнє.

Європа також пообіцяла нарощувати допомогу Україні й тиск на Росію через санкції.

Нагадаємо, що президенти США та Росії під час зустрічі 15 серпня на Алясці не досягли угоди про перемир’я в Україні, але, за словами Дональда Трампа, досягнути прогресу в цьому напрямку можна. Можливо, незабаром може відбутися наступний саміт і до нього міг би долучитись президент Володимир Зеленський. 

