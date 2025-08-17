Фон дер Ляєн приєднається до зустрічі Зеленського з Трампом у США

Урсула фон дер Ляєн разом із Володимиром Зеленським. Фото: Telegram/V_Zelenskiy_official

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн повідомила, що разом із президентом України Володимиром Зеленським вирушить до Вашингтона на зустріч із главою США Дональдом Трампом.

Про це вона повідомила у соціальній мережі Х.

За її словами, 17 серпня у другій половині дня вона зустрінеться із Зеленським у Брюсселі, де вони разом візьмуть участь у відеоконференції «Коаліції охочих».

«На прохання президента Зеленського я приєднаюся до завтрашньої зустрічі з президентом Трампом та іншими європейськими лідерами в Білому домі», — зазначила фон дер Ляєн.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський планує відвідати Вашингтон, щоб обговорити з президентом США Дональдом Трампом деталі завершення війни та подальші кроки щодо гарантування безпеки України.

Увечері п’ятниці, 15 серпня, в Анкориджі на Алясці пройшла зустріч президента США Дональда Трампа та російського лідера Володимира Путіна.

Президенти США та Росії під час зустрічі не досягли угоди про перемир’я в Україні, але, за словами Дональда Трампа, досягнути прогресу в цьому напрямку можна. Можливо, незабаром може відбутися наступний саміт і до нього міг би долучитись президент Володимир Зеленський.