Зустріч Зеленського і Путіна може відбутися у найближчі два тижні, — канцлер Німеччини
- Марія Хаміцевич
10:10, 19 серпня, 2025
Президент США Дональд Трамп під час телефонної розмови з главою Росії Володимиром Путіним домовився про зустріч між лідерами України та РФ у найближчі два тижні.
Про це повідомив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, пише Reuters.
«Американський президент поговорив телефоном з російським президентом і домовився, що зустріч між російським і українським президентом відбудеться протягом найближчих двох тижнів», — сказав Фрідріх Мерц.
Водночас він висловив сумнів, чи погодиться Володимир Путін особисто взяти участь у такому саміті. Місце можливої зустрічі наразі невідоме.
Фрідріх Мерц також зазначив, що під час зустрічі у Білому домі 18 серпня Дональд Трамп був вражений єдністю європейських партнерів і тепер переговори між Європою та США переходять до деталей щодо гарантій безпеки для України.
Зустріч Зеленського з Трампом у Білому домі
18 серпня президент України Володимир Зеленський приїхав до Білого дому на перемовини з американським президентом Дональдом Трампом. До Вашингтона також прибули європейські лідери.
За їхніми підсумками Трамп і Зеленський назвали двосторонню зустріч «дуже хорошою». Після цього президент США провів телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним та заявив, що розпочав підготовку до особистої зустрічі українського та російського лідерів.
Це відбулося через кілька днів після перемовин Трампа і Путіна на Алясці. Ту зустріч американський президент оцінив на «10 з 10» і повідомив, що поки утримається від додаткових санкцій чи інших «серйозних наслідків» для Росії, які раніше обіцяв.
