Вже 46 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

Ми запустили клуб МикВісті!
Детальніше
Участь в клубі — інвестиція
у правду та журналістику
Приєднатися
Ваша інвестиція  у правду та журналістику.   Детальніше

  • четвер

    14 серпня, 2025

  • 27°
    Переважно ясно

    Миколаїв

  • 14 серпня , 2025 четвер

  • Миколаїв • 27° Переважно ясно

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Трамп не хоче нових санкцій проти Росії, але готовий їх запровадити, — Білий дім

Дональд Трамп та Володимир Путін. Ілюстративне фото: АРДональд Трамп та Володимир Путін. Ілюстративне фото: АР

Президент США Дональд Трамп не хоче вводити нові санкції проти Росії, однак готовий це зробити, якщо буде необхідно.

Про це заявила прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт.

За її словами, одна з найкращих рис стилю ведення переговорів Трампа полягає в тому, що він дуже мудро не афішує свої можливі майбутні кроки.

—  І, безумовно, президент має в своєму розпорядженні безліч інструментів, які він міг би використати за потреби, але він завжди казав, що дипломатія та переговори — це його основний спосіб покласти край цій війні, — сказала Керолайн Левітт.

Реклама

Вона зазначила, що саме цим Трамп буде займатися завтра, 15 серпня, під час зустрічі з Путіним.

—  Але, безумовно, є санкції та багато інших заходів, які президент міг би використати, якщо йому доведеться. Не те щоб він хотів, він готовий. Однак, повторюся, дипломатія і переговори завжди були основним методом цього президента. І це частина його згоди на прохання президента Росії провести завтра особисту зустріч, — додала речниця.

Раніше повідомлялось, що президент США Дональд Трамп під час зустрічі з Володимиром Путіним на Алясці може висунути пропозиції, що включатимуть економічні поступки Росії.

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп зустрінеться з президентом Росії Володимиром Путіним в американському штаті Аляска 15 серпня.

Крім цього, Білий дім розглядає можливість запросити президента України Володимира Зеленського на Аляску, де має відбутися зустріч.

Президент Володимир Зеленський також заявив, що планується тристороння зустріч на рівні лідерів США, України та Росії. Проте конкретна дата події наразі не встановлена. Проте CBS News посилаючись на власні джерела зазначили, що тристороння зустріч може відбутися вже наприкінці наступного тижня.

Також Дональд Трамп запевнив європейських лідерів, що під час зустрічі з Володимиром Путіним 15 серпня не порушуватиме питання українських територій. За його словами, він наполягатиме на припиненні вогню без будь-яких умов.

Останні новини про: Війна в Україні

Уряд пообіцяв переселенцям та жителям прифронтових регіонів пільги на іпотеку: мінус 70% на перший внесок
У липні в Україні було найбільше жертв через війну: 286 загиблих та понад 1300 поранених
МАГАТЕ зафіксувало складнощі з постачанням води для охолодження реакторів на Запорізькій АЕС
Реклама

Читайте також:

новини

План доброчесності покликаний мінімізувати «фаворитизм» серед депутатів та чиновників мерії Миколаєва, — проєкт рішення

Аліса Мелік-Адамян
новини

У Корабельному районі Миколаєва через обстріл зруйновано сім будинків, ще 125 — пошкоджені

Даріна Мельничук
новини

На Миколаївщині овочі, молоко й одяг подешевшали: як змінилися ціни у липні

Світлана Іванченко
новини

Куди піти у Миколаєві: театральні прем’єри, концерти, кіно та розваги для дітей

Марія Хаміцевич
новини

«Змушені жити в постійному смороді»: мешканці Миколаєва вимагають ремонту аварійної каналізації

Світлана Іванченко
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Війна в Україні

МАГАТЕ зафіксувало складнощі з постачанням води для охолодження реакторів на Запорізькій АЕС
У липні в Україні було найбільше жертв через війну: 286 загиблих та понад 1300 поранених
Уряд пообіцяв переселенцям та жителям прифронтових регіонів пільги на іпотеку: мінус 70% на перший внесок

У Корабельному районі Миколаєва через обстріл зруйновано 7 будинків, ще 125 — пошкоджені

План доброчесності покликаний мінімізувати «фаворитизм» серед депутатів та чиновників мерії

2 години тому

Державний архів збереже 146 сюжетів «МикВісті» про війну та життя громад

Аліна Квітко

Головне сьогодні
Ми запустили клуб МикВісті!

Спільнота читачів, які вірять у силу медіа та змінюють реальність через журналістику

Наша ціль — 200
Вже 46 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу
Приєднатися
Apple Pay