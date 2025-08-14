Трамп не хоче нових санкцій проти Росії, але готовий їх запровадити, — Білий дім

Дональд Трамп та Володимир Путін. Ілюстративне фото: АР

Президент США Дональд Трамп не хоче вводити нові санкції проти Росії, однак готовий це зробити, якщо буде необхідно.

Про це заявила прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт.

За її словами, одна з найкращих рис стилю ведення переговорів Трампа полягає в тому, що він дуже мудро не афішує свої можливі майбутні кроки.

— І, безумовно, президент має в своєму розпорядженні безліч інструментів, які він міг би використати за потреби, але він завжди казав, що дипломатія та переговори — це його основний спосіб покласти край цій війні, — сказала Керолайн Левітт.

Вона зазначила, що саме цим Трамп буде займатися завтра, 15 серпня, під час зустрічі з Путіним.

— Але, безумовно, є санкції та багато інших заходів, які президент міг би використати, якщо йому доведеться. Не те щоб він хотів, він готовий. Однак, повторюся, дипломатія і переговори завжди були основним методом цього президента. І це частина його згоди на прохання президента Росії провести завтра особисту зустріч, — додала речниця.

Раніше повідомлялось, що президент США Дональд Трамп під час зустрічі з Володимиром Путіним на Алясці може висунути пропозиції, що включатимуть економічні поступки Росії.

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп зустрінеться з президентом Росії Володимиром Путіним в американському штаті Аляска 15 серпня.

Крім цього, Білий дім розглядає можливість запросити президента України Володимира Зеленського на Аляску, де має відбутися зустріч.

Президент Володимир Зеленський також заявив, що планується тристороння зустріч на рівні лідерів США, України та Росії. Проте конкретна дата події наразі не встановлена. Проте CBS News посилаючись на власні джерела зазначили, що тристороння зустріч може відбутися вже наприкінці наступного тижня.

Також Дональд Трамп запевнив європейських лідерів, що під час зустрічі з Володимиром Путіним 15 серпня не порушуватиме питання українських територій. За його словами, він наполягатиме на припиненні вогню без будь-яких умов.