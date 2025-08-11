У Європі хочуть поговорити з Трампом перед його зустріччю з Путіним, — ЗМІ

Європейські лідери хочуть провести переговори з Дональдом Трампом перед його зустріччю з російським президентом Володимиром Путіним на Алясці.

Про це заявляє Bloomberg із посиланням на поінформовані джерела.

Розмова з Трампом має відбутись до п'ятниці, коли президент США і Путін мають зустрітися.

Розмова відбудеться після напруженого дипломатичного вікенду між представниками США, України та Європи, який включав зустрічі у суботу у Великій Британії з віцепрезидентом США Джей Ді Венсом та міністром закордонних справ Великої Британії Девідом Ламмі.

Посли ЄС були проінформовані про переговори у неділю, а міністри закордонних справ блоку мають провести зустріч онлайн у понеділок.