У Європі хочуть поговорити з Трампом перед його зустріччю з Путіним, — ЗМІ

Європейські лідери хочуть провести переговори з Дональдом Трампом перед його зустріччю з російським президентом Володимиром Путіним на Алясці.

Про це заявляє Bloomberg із посиланням на поінформовані джерела.

Розмова з Трампом має відбутись до п'ятниці, коли президент США і Путін мають зустрітися.

Розмова відбудеться після напруженого дипломатичного вікенду між представниками США, України та Європи, який включав зустрічі у суботу у Великій Британії з віцепрезидентом США Джей Ді Венсом та міністром закордонних справ Великої Британії Девідом Ламмі.

Посли ЄС були проінформовані про переговори у неділю, а міністри закордонних справ блоку мають провести зустріч онлайн у понеділок.

Тим часом NBC News із посиланням на джерела пише, що Білий дім розглядає можливість запросити президента України Володимира Зеленського на Аляску, де наступного тижня має відбутися зустріч  Трампа та Путіна. Джерела телеканалу CNN також заявили, що Білий дім не відкидає можливості участі Зеленського в деяких зустрічах.

