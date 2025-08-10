Вже 43 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

У Білому домі розглядають можливість запросити Зеленського на переговори до Аляски, де зустрінуться Путін і Трамп

Президент України Володимир Зеленський. Фото: «МикВісті»Президент України Володимир Зеленський. Фото: «МикВісті»

Білий дім розглядає можливість запросити президента України Володимира Зеленського на Аляску, де 15 серпня президент США Дональд Трамп має зустрітися з Путіним.

Про це пише NBC News з посиланням на американського високопосадовця і трьох людей, поінформованих про внутрішні обговорення.

Джерела видання кажуть, що остаточно ще невідомо, чи запросять Зеленського, проте це «абсолютно» можливо. Чиновник наголосив, що «всі дуже сподіваються, що це станеться».

— Президент залишається відкритим до тристороннього саміту з обома лідерами. Зараз Білий дім зосереджений на плануванні двосторонньої зустрічі, про яку попросив президент Путін, — так високопосадовець Білого дому відповів на запитання, чи вже запросили Зеленського офіційно.

Якщо Зеленський вирушить до Аляски, невідомо, чи він і Путін взагалі перебуватимуть в одній кімнаті, повідомило одне з джерел, ознайомлене з ходом обговорень.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп повідомив про заплановану на 15 серпня 2025 року зустріч із правителем Росії Володимиром Путіним у американському штаті Аляска.

