CNN: Трамп пообіцяв європейським лідерам не обговорювати з Путіним території України

Трамп пообіцяв європейським лідерам не обговорювати з Путіним території України. Фото: Getty Images

Президент США Дональд Трамп запевнив європейських лідерів, що під час зустрічі з російським правителем Володимиром Путіним 15 серпня не порушуватиме питання українських територій. За його словами, він наполягатиме на припиненні вогню без будь-яких умов.

Як повідомляє CNN з посиланням на кількох європейських дипломатів, Трамп назвав можливе перемир’я «проявом доброї волі» з боку Росії, підкресливши, що не вестиме переговори щодо можливого обміну українських земель на мир.

Європейські лідери наголосили, що Україна повинна брати участь у будь-яких переговорах, які стосуються її території. Водночас джерела відзначають, що очікування від зустрічі у них невисокі.

Трамп також висловив підтримку ідеї гарантій безпеки для України, де ключову роль відіграватимуть США. Європейські дипломати розцінили це як позитивний сигнал.

Водночас він не виключив запровадження нових санкцій проти Росії, у тому числі вторинних обмежень для Китаю за імпорт російської нафти, якщо переговори з Путіним не матимуть результату. Хоча офіційних зобов’язань президент США не взяв, за словами одного з дипломатів, є відчуття, що санкції можуть бути введені невдовзі після зустрічі у разі її провалу.

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп зустрінеться з президентом Росії Володимиром Путіним у американському штаті Аляска 15 серпня.

Крім цього, Білий дім розглядає можливість запросити президента України Володимира Зеленського на Аляску, де має відбутися зустріч.

Президент Володимир Зеленський також заявив, що планується тристороння зустріч на рівні лідерів США, України та Росії. Проте конкретна дата події наразі не встановлена.