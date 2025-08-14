Трамп може запропонувати Путіну ресурси Аляски і Донбасу в обмін на мир, — Telegraph

Трамп може запропонувати Путіну доступ до ресурсів Аляски. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп під час зустрічі з Володимиром Путіним на Алясці може висунути пропозиції, що включатимуть економічні поступки Росії.

Про це повідомляє Telegraph із посиланням на власні джерела.

За даними видання, міністр фінансів США Скотт Бессент аналізує можливі компроміси, які можуть пришвидшити домовленість про припинення вогню. Серед них — доступ Росії до рідкісноземельних корисних копалин на окупованих територіях України, де розташовані два найбільших родовища літію.

Також розглядається зняття санкцій на експорт деталей і обладнання для ремонту російських літаків, що постраждали від обмежень.

«Скасування санкцій проти російської авіації могло б бути вигідним для американського виробника Boeing. Із флоту більш ніж у 700 літаків, де домінують Airbus і Boeing, російські авіакомпанії могли б знову звернутися до американських постачальників за критичними деталями та технічним обслуговуванням», — пише медіа.

Ще однією можливою пропозицією може стати доступ Росії до природних ресурсів у Беринговій протоці, яка відділяє її від американської Аляски.

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп зустрінеться з президентом Росії Володимиром Путіним в американському штаті Аляска 15 серпня.

Крім цього, Білий дім розглядає можливість запросити президента України Володимира Зеленського на Аляску, де має відбутися зустріч.

Президент Володимир Зеленський також заявив, що планується тристороння зустріч на рівні лідерів США, України та Росії. Проте конкретна дата події наразі не встановлена. Проте CBS News посилаючись на власні джерела зазначили, що тристороння зустріч може відбутися вже наприкінці наступного тижня.

Також Дональд Трамп запевнив європейських лідерів, що під час зустрічі з Володимиром Путіним 15 серпня не порушуватиме питання українських територій. За його словами, він наполягатиме на припиненні вогню без будь-яких умов.