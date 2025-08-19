Швейцарія не буде арештовувати Путіна, якщо він приїде в країну на мирні переговори

Швейцарія пообіцяла надати Володимиру Путіну імунітет від арешту. Ілюстративне фото: Getty Images

Міністр закордонних справ Швейцарії Іньяціо Кассіс заявив, що країна надасть керівнику Кремля Володимиру Путіну імунітет від арешту за ордером Міжнародного кримінального суду, якщо він приїде на переговори із президентом України Володимиром Зеленським.

Про це він заявив під час пресконференції.

За словами Кассіса, ще торік уряд Швейцарії визначив критерії для тимчасового надання імунітету особам, щодо яких існують міжнародні ордери на арешт.

— Його не будуть заарештовувати, якщо людина приїжджає на мирну конференцію, а не з особистих справ, — пояснив міністр.

Ініціативу провести зустріч Путіна та Зеленського у Швейцарії раніше висував президент Франції Емманюель Макрон.

Раніше Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що керівник Кремля Володимир Путін погодився зустрітися із президентом України Володимиром Зеленським.

Зустріч Зеленського з Трампом у Білому домі

18 серпня президент України Володимир Зеленський приїхав до Білого дому на перемовини з американським президентом Дональдом Трампом. До Вашингтона також прибули європейські лідери.

За їхніми підсумками Трамп і Зеленський назвали двосторонню зустріч «дуже хорошою». Після цього президент США провів телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним та заявив, що розпочав підготовку до особистої зустрічі українського та російського лідерів.

Це відбулося через кілька днів після перемовин Трампа і Путіна на Алясці. Ту зустріч американський президент оцінив на «10 з 10» і повідомив, що поки утримається від додаткових санкцій чи інших «серйозних наслідків» для Росії, які раніше обіцяв.