Україна разом із п’ятьма країнами Європи запустила нові газові імпортні маршрути

Україна разом із Молдовою, Румунією, Болгарією та Грецією запустила два нові міждержавні маршрути для імпорту природного газу — Route 2 та Route 3. Вони стали частиною ініціативи «Вертикальний коридор», спрямованої на диверсифікацію постачання газу до України.

Регулятори п’яти країн погодили спільні продукти з бронювання потужностей для транспортування газу. Перші аукціони за новими маршрутами відбулися 22 грудня. На них пропонували місячні потужності для імпорту газу з Греції до України на січень 2026 року.

Втім, учасники ринку не забронювали запропоновані обсяги. За оцінкою ExPro, це могло бути пов’язано з обмеженим часом для підготовки, адже спільні продукти схвалили лише за кілька днів до проведення аукціонів.

Як пише сайт ExPro, у межах нових маршрутів усі оператори погодили знижку 25% на стандартний місячний тариф. Водночас інтерконектор Греція-Болгарія (ICGB) та «Оператор ГТС України» встановили максимальну знижку — 46%, що є найвищим показником у регіоні. Пропозиції доступні лише у форматі місячних продуктів і реалізуються через єдиний аукціон із фіксованою ціною. Номінації можливі виключно на вихід до України, без доступу до внутрішніх точок транзитних країн.

Маршрут Route 2 передбачає імпорт скрапленого газу з LNG-терміналу Alexandroupolis у Греції. Він стартує в точці Amfitriti, проходить через Болгарію, Румунію та Молдову й завершується в Україні. Для бронювання пропонували 4,89 мільйони кубометрів на добу, однак ці потужності на січень не були використані.

Route 3 орієнтований на постачання азербайджанського газу. Він починається у точці з’єднання інтерконектора Греція–Болгарія з Трансадріатичним газопроводом і далі повторює маршрут Route 2 до України. Запропоновані обсяги також становили 4,89 мільйона кубометрів на добу, але попиту на них під час аукціону не зафіксували.

Окрім цього, 22 грудня відбувся аукціон за маршрутом Route 1 — з LNG-терміналу Revithoussa в Греції до України, який працює з липня 2025 року. За час його функціонування Україна імпортувала понад 60 мільйонів кубометрів газу. На січень пропонували близько 2,3 мільйонів кубометрів на добу, однак ці потужності також залишилися незаброньованими.

Нагадаємо, нещодавно президент Володимир Зеленський повідомив про досягнення угоди з Грецією щодо оперативного постачання газу для покриття дефіциту, який виник через російські удари по енергетичній інфраструктурі.

Крім того, Київ і Афіни уклали довгострокову угоду про імпорт скрапленого природного газу зі Сполучених Штатів. Поставки здійснюватимуться через енергетичний маршрут, який поєднує грецький Александруполіс з Одесою.