Зеленський: Україна домовилась з Грецією про постачання газу

Володимир Зеленський заявив про домовленість з Грецією на постачання газу. Фото: Офіс Президента

Президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна узгодила з Грецією відкриття нового напрямку для імпорту газу. За його словами, це рішення дозволить зміцнити енергетичну безпеку та диверсифікувати маршрути постачання на зимовий період.

Володимир Зеленський зазначив, що країна вже має гарантоване фінансування імпорту газу. Загалом Україна планує залучити майже 2 мільярди євро, щоб компенсувати втрати власного видобутку, спричинені російськими ударами по газовій інфраструктурі. Частину коштів виділив український уряд, також підтримку надають європейські партнери й банки під гарантії Єврокомісії, Норвегія та фінансові установи України. Триває співпраця і зі США.

У жовтні уряд ухвалив рішення спрямувати додаткові 8,4 мільярда гривень на закупівлю газу для проходження опалювального сезону в умовах російських обстрілів. Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко тоді пояснювала, що ці кошти є частиною підготовки до зими, адже через удари Росії Україна тимчасово втратила частину власного видобутку.

Крім того, Україна потребує близько двох мільярдів євро для додаткового імпорту природного газу, адже російські обстріли пошкодили частину газових сховищ. Попри те, що в підземних сховищах наразі накопичено 13,2 мільярда кубометрів газу, ситуація залишається напруженою.

За словами Юлії Свириденко, Норвегія надає Україні грант у розмірі 150 мільйонів доларів, а Німеччина виділить 60 мільйонів євро до спеціального фонду підтримки енергетичного сектору. Ці кошти спрямують на закупівлю додаткових обсягів газу.

Енергетична ситуація в Україні

Нагадаємо, уночі 3 жовтня російська армія здійснила найпотужніший удар по газовидобувних об’єктах НАК «Нафтогаз України» від початку повномасштабного вторгнення.

Через декілька днів прем’єр-міністерка Юлія Свириденко повідомила, що масована атака Росії в ніч проти 10 жовтня стала одним із найбільших сконцентрованих ударів саме по енергетичних об’єктах України. Унаслідок обстрілів зафіксували суттєві пошкодження енергетичної інфраструктури в кількох регіонах країни.

До цього видання Bloomberg заявляло, що російські удари знищили 60% українського видобутку газу перед зимою. Якщо обстріли триватимуть, Україна може бути змушена імпортувати близько 4,4 мільярда кубометрів газу до кінця березня 2026 року.

Також міністерка енергетики України Світлана Гринчук вже повідомляла, що через обстріли енергетичної інфраструктури Україна збільшить імпорт газу на 30%. При цьому уряд продовжив дію фіксованої ціни на газ для українців ще на рік.

Згодом Верховна представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас під час спільної пресконференції з міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою, розповіла, що Союз планує виділити Україні ще €100 мільйонів допомоги для підготовки до зимового періоду.

Нагадаємо, у Миколаєві також готуються до опалювального сезону з урахуванням можливих ударів по енергетичній та газотранспортній інфраструктурі. Міський голова Олександр Сєнкевич закликав містян бути готовими до найскладніших сценаріїв, адже російські атаки на енергосистему можуть повторитися. Про це детальніше у статті «МикВісті»: «Ця зима може бути складнішою»: як Миколаїв готується до опалювального сезону».