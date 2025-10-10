Свириденко: Росія завдала одного з наймасштабніших ударів по енергетичній інфраструктурі України

Росія завдала одного з наймасштабніших ударів по енергетичній інфраструктурі України. Фото: ДСНС в Дніпропетровській області

Масована атака Росії в ніч проти 10 жовтня стала одним із найбільших сконцентрованих ударів саме по енергетичних об’єктах України.

Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

За її словами, унаслідок обстрілів зафіксовано суттєві пошкодження енергетичної інфраструктури в кількох регіонах країни. Водночас відновлювальні роботи розпочалися одразу після відбою тривог. Так, станом на 7:30 у всіх областях уже працювали аварійні бригади, енергетики та рятувальні служби.

— Є доручення щодо кожного регіону. Усі служби працюють для якнайшвидшого заживлення, — зазначила Юлія Свириденко.

У Києві та Кіровоградській області очікують повного відновлення водопостачання до кінця дня. У столиці вже заживлено критичну інфраструктуру, тривають роботи з підключення решти споживачів. Оновлену інформацію про ситуацію Міністерство енергетики надасть найближчими годинами.

Наразі аварійні та спеціальні графіки відключень діють у Київській, Полтавській, Харківській та Сумській областях. На місцях забезпечено роботу генераторів, пунктів незламності та резервних каналів зв’язку.

Крім того, у Києві та інших регіонах посилено патрулювання вулиць і транспорту.

— Важливо, щоб усі представники місцевої влади та керівники громад максимально сприяли відновлювальним роботам і діяли у повній взаємодії з обласною та центральною владою, а також з енергокомпаніями, — наголосила прем’єр-міністерка.

Нагадаємо, раніше «МикВісті» писали, що у Київській області через російський обстріл 10 жовтня без електроенергії залишилися понад 28 тисяч родин.