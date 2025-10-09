  • четвер

Bloomberg: Російські удари знищили 60% українського видобутку газу перед зимою

Рятувальники ДСНС ліквідовують наслідки ракетного удару на Полтавщині 3 жовтня. Фото: ДСНС в Полтавській областіРятувальники ДСНС ліквідовують наслідки ракетного удару на Полтавщині 3 жовтня. Фото: ДСНС в Полтавській області

Російські атаки останніх днів знищили понад половину потужностей українського видобутку природного газу.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на власні джерела.

За даними видання, Київ поінформував союзників, що масований російський обстріл 3 жовтня, який припав на Харківську та Полтавську області, вивів із ладу приблизно 60% газовидобутку країни. Джерела зазначають, що обговорення цієї теми відбувалися конфіденційно. Через це Україна може витратити близько 1,9 мільярда євро на імпорт палива для проходження зимового сезону.

Українська газова інфраструктура, яка до повномасштабного вторгнення повністю забезпечувала внутрішні потреби, від початку року зазнає дедалі інтенсивніших ракетних і дронових атак.

Якщо обстріли триватимуть, Україна може бути змушена імпортувати близько 4,4 мільярда кубометрів газу до кінця березня 2026 року. Вартість таких закупівель становитиме майже 2 мільярди євро, що дорівнює приблизно 20% річного споживання країни, повідомляє Bloomberg.

Водночас президент Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами зазначив, що Україна має два варіанти дій на цю зиму. Це план «А» — використання власного газу, і план «Б» — імпорт у разі масштабних атак ворога на нашу газову інфраструктуру.

Глава держави наголосив, що російські війська цілеспрямовано б’ють по об’єктах енергетики й залізниці на півночі та в Полтавській області, намагаючись «створити хаос і тиск на населення».

Нагадаємо, раніше міністерка енергетики України Світлана Гринчук повідомляла, що через обстріли енергетичної інфраструктури Україна збільшить імпорт газу на 30%. При цьому уряд продовжив дію фіксованої ціни на газ для українців ще на рік.

