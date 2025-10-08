  • четвер

Уряд продовжив дію фіксованої ціни на газ для українців ще на рік

Опалення у Миколаєві. Фото з відкритих джерелОпалення у Миколаєві. Фото з відкритих джерел

Кабінет Міністрів продовжив дію фіксованих цін на газ для українців ще на рік.

Про це повідомила премʼєрка Юлія Свириденко.

Фіксована ціна на природний газ для населення та бюджетних установ залишиться незмінною до 31 березня 2026 року.

Згідно з документом, вартість газу становитиме:

  • Для населення — 7 420 гривень за 1 000 куб. м (з ПДВ),
  • Для бюджетних установ — 16 390 гривень за 1 000 куб. м (з ПДВ).

Нагадаємо, раніше ​«МикВісті» писали, що Уряд виділив прифронтовим регіонам 1,5 мільярда гривень для захисту енергетики та запровадив мораторій на відключення світла.

До опалювального сезону в Миколаєві не встигнуть завершити монтаж нових котелень за ₴1,1 млрд
​Уряд виділив прифронтовим регіонам ₴1,5 млрд для захисту енергетики та запровадив мораторій на відключення світла
«Ця зима може бути складнішою», — Кім розповів, як Миколаївщина захищатиме енергооб'єкти від обстрілів
