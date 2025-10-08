Уряд продовжив дію фіксованої ціни на газ для українців ще на рік

Опалення у Миколаєві. Фото з відкритих джерел

Кабінет Міністрів продовжив дію фіксованих цін на газ для українців ще на рік.

Про це повідомила премʼєрка Юлія Свириденко.

Фіксована ціна на природний газ для населення та бюджетних установ залишиться незмінною до 31 березня 2026 року.

Згідно з документом, вартість газу становитиме:

Для населення — 7 420 гривень за 1 000 куб. м (з ПДВ),

Для бюджетних установ — 16 390 гривень за 1 000 куб. м (з ПДВ).

