​Уряд виділив прифронтовим регіонам ₴1,5 млрд для захисту енергетики та запровадив мораторій на відключення світла

​Уряд виділив прифронтовим регіонам ₴1,5 млрд для захисту енергетики. Архівне фото «МікВісті»

Уряд виділив 1,5 мільярда гривень прифронтовим регіонам України для посилення захисту енергетичних об’єктів і відновлення інфраструктури після російських атак. До переліку таких областей входить і Миколаївщина.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський після наради з прем’єр-міністеркою Юлією Свириденко.

— Уряд виділив додатково 1,5 мільярда гривень саме прифронтовим регіонам для захисту обʼєктів енергетики. Сформований резерв обладнання для оперативного відновлення енергопостачання, і будемо цей резерв збільшувати, — зазначив Володимир Зеленський.

Під час наради також розглянули ситуацію у газовому секторі — обсяги запасів і забезпечення населення. Найближчим часом уряд ухвалить постанову, що збереже фіксовану ціну на природний газ для побутових споживачів.

Крім того, запроваджений мораторій на відключення споживачів від енергопостачання у прифронтових громадах.

— Також уже ухвалене рішення про мораторій на відключення споживачів у прифронтових громадах від енергозабезпечення. Попри всі виклики маємо підтримати громади, яким зараз найскладніше, — повідомив Володимир Зеленський.

Президент доручив уряду підготувати пропозиції щодо підвищення заробітних плат учителів і посилення підтримки внутрішньо переміщених осіб. Відповідні доповіді очікуються наприкінці тижня.

— Важливо, щоб були й відчутні результати в підтримці внутрішньо переміщених осіб. Очікую урядовців на доповідь із цих двох питань наприкінці цього тижня, — зазначив президент.

Раніше повідомлялось, що у Миколаєві не встигнуть до початку опалювального сезону завершити проєкт з будівництва блочно-модульних котелень, на які уряд виділив 1,1 мільярда гривень.