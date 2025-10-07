  • вівторок

Через обстріли енергетичної інфраструктури Україна збільшить імпорт газу на 30%, — Гринчук

Голова Мінекології Світлана Гринчук. Фото: Міністерство енергетики УкраїниГолова Мінекології Світлана Гринчук. Фото: Міністерство енергетики України

Україна має намір збільшити обсяги імпорту природного газу у зв’язку з посиленням російських атак на її об’єкти енергетичної інфраструктури.

Про це повідомила міністерка енергетики України Світлана Гринчук під час брифінгу, повідомляє «МикВісті» з посиланням на «РБК-Україна» та «Укрінформ».

— Ми плануємо ще на 30% збільшити можливості імпорту, — зазначила міністерка.

За її словами, мова йде про орієнтовно третину від раніше запланованих обсягів закупівлі. Раніше планувався, що загалом Україна імпортує до 4,6 мільярдів кубометрів блакитного палива, а отже додатково можуть закупити ще близько 1,5 мільярдів кубометрів газу.

Міністерка уточнила, що питання збільшення імпорту обговорювалося і під час зустрічі 7 жовтня з представниками країн G7 . Зараз Україна веде роботу над розширенням фінансування своїх енергетичних потреб — зокрема, щодо збільшення кредиту від ЄБРР на 500 мільйонів доларів і гранту від Європейського інвестбанку на 300 мільйонів євро.

— Ми обговорили можливості розширення і цих кредитів під гарантії Єврокомісії, і з деякими країнами обговорюємо можливість надання допомоги на грантовій основі для збільшення імпорту газу, — додала Світлана Гринчук.

За її словами, імпорт планують проводити переважно у жовтні–грудні, проте можливі поставки і в інші місяці опалювального сезону.

Крім того, міністерка повідомила, що наразі з міжнародними партнерами обговорюється надання гуманітарної допомоги для українських енергетиків — зокрема обладнання, необхідного для ремонтів і відновлення електромереж у прифронтових регіонах.

Нагадаємо, раніше, 3 жовтня, російська армія здійснила найпотужніший удар по газовидобувних об’єктах НАК «Нафтогаз України» від початку повномасштабного вторгнення.

