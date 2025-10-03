  • пʼятниця

    3 жовтня, 2025

  • 15.2°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 3 жовтня , 2025 пʼятниця

  • Миколаїв • 15.2° Похмуро

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Росія завдала найбільшого з початку війни масованого удару по газових об’єктах Нафтогазу

Фото: Getty Images/Vincent Mundy/BloombergРосія здійснила найпотужніший обстріл газовидобувних об’єктів Нафтогазу від початку війни. Фото: Getty Images/Vincent Mundy/Bloomberg

Уночі 3 жовтня російська армія здійснила найпотужніший удар по газовидобувних об’єктах НАК «Нафтогаз України» від початку повномасштабного вторгнення.

Про це повідомила пресслужба компанії.

За інформацією Нафтогазу, по інфраструктурі в Харківській та Полтавській областях росіяни випустили 35 ракет, значна частина з яких була балістичною, а також 60 дронів-камікадзе. Частину цілей вдалося збити.

«Це черговий прояв російської підлості, спрямований лише на те, щоб зірвати опалювальний сезон і позбавити українців тепла взимку. Внаслідок атаки суттєва частина наших об’єктів пошкоджена, а частина руйнувань є критичними», — заявив голова правління НАК «Нафтогаз України» Сергій Корецький.

Наразі триває ліквідація наслідків ударів, на місцях працюють спеціалісти Нафтогазу, ДСНС та аварійних служб.

Нагадаємо, вночі 20 серпня російські війська атакувала дронами-камікадзе газорозподільну станцію в Ізмаїльському районі Одеської області.

Останні новини про: Нафтогаз України

«Нафтогаз» розробляє два проєкти ВЕС на півдні України: одну з них планують будувати на Миколаївщині
Реклама

Читайте також:

новини

У Миколаєві за ₴600 тис. відремонтують ще два кабінети для викладання предмету «Захист України»

Аліна Квітко
новини

У Миколаєві для майже 40 шкіл закуплять інтерактивні панелі за ₴4,6 млн

Аліна Квітко
новини

Петиція про створення військової адміністрації в Одесі набрала понад 25 тис. голосів

Світлана Іванченко
новини

«Ніхто нікуди не втік. Це і оцінив президент», — Кім прокоментував присвоєння статуса міст-героїв Баштанці та Вознесенську

Аліса Мелік-Адамян
новини

В Очакові планують за п’ять років оновити системи водопостачання та каналізації: на роботи необхідно ₴969 млн

Альона Коханчук
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Нафтогаз України

«Нафтогаз» розробляє два проєкти ВЕС на півдні України: одну з них планують будувати на Миколаївщині

Нардеп звинуватив владу Миколаєва у переплаті за турецькі автобуси замість підтримки українських виробників

Компанії, повʼязані з депутатом Миколаївської облради, отримали підрядів на понад ₴600 млн, — ЗМІ

8 годин тому

«Миколаївські парки» обіцяють відновити роботу ще двох фонтанів по місту

Альона Коханчук

Головне сьогодні