Росія завдала найбільшого з початку війни масованого удару по газових об’єктах Нафтогазу
- Даріна Мельничук
20:32, 03 жовтня, 2025
Уночі 3 жовтня російська армія здійснила найпотужніший удар по газовидобувних об’єктах НАК «Нафтогаз України» від початку повномасштабного вторгнення.
Про це повідомила пресслужба компанії.
За інформацією Нафтогазу, по інфраструктурі в Харківській та Полтавській областях росіяни випустили 35 ракет, значна частина з яких була балістичною, а також 60 дронів-камікадзе. Частину цілей вдалося збити.
«Це черговий прояв російської підлості, спрямований лише на те, щоб зірвати опалювальний сезон і позбавити українців тепла взимку. Внаслідок атаки суттєва частина наших об’єктів пошкоджена, а частина руйнувань є критичними», — заявив голова правління НАК «Нафтогаз України» Сергій Корецький.
Наразі триває ліквідація наслідків ударів, на місцях працюють спеціалісти Нафтогазу, ДСНС та аварійних служб.
Нагадаємо, вночі 20 серпня російські війська атакувала дронами-камікадзе газорозподільну станцію в Ізмаїльському районі Одеської області.
