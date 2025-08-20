Росіяни вночі атакували газорозподільну станцію на Одещині

Вночі 20 серпня російські війська атакувала дронами-камікадзе газорозподільну станцію в Ізмаїльському районі Одеської області.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський/

«Також був підлий удар по газорозподільній станції в Одеській області. Були обстріли й Чернігівщини, Харківщини, Полтавщини. Загалом більш ніж 60 дронів і балістична ракета. Все це — демонстративні удари, які лише підтверджують необхідність тиску на Москву, необхідність запровадження нових санкцій і мит, доки дипломатія не запрацює повною мірою», — написав Володимир Зеленський.