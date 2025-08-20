Вже 47 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

  середа

    20 серпня, 2025

  20 серпня , 2025 середа

  • Миколаїв • 26.4° Похмуро

Росіяни вночі атакували газорозподільну станцію на Одещині

Наслідки обстрілу Одещини 20 серпня. Фото: ДСНСНаслідки обстрілу Одещини 20 серпня. Фото: ДСНС

Вночі 20 серпня російські війська атакувала дронами-камікадзе газорозподільну станцію в Ізмаїльському районі Одеської області.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський/

«Також був підлий удар по газорозподільній станції в Одеській області. Були обстріли й Чернігівщини, Харківщини, Полтавщини. Загалом більш ніж 60 дронів і балістична ракета. Все це — демонстративні удари, які лише підтверджують необхідність тиску на Москву, необхідність запровадження нових санкцій і мит, доки дипломатія не запрацює повною мірою», — написав Володимир Зеленський.

Нагадаємо, внаслідок обстрілу Ізмаїльського району Одеської області пошкоджено припортову та паливно-енергетичну інфраструктуру, а також виробничі приміщення.

На місцях ударів виникли масштабні пожежі. Для їх ліквідації залучили 54 рятувальники, 16 одиниць техніки, пожежний потяг і місцеву пожежну команду.

