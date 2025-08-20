Росіяни атакували припортову інфраструктуру Одещини: є постраждалий

Російські дрони пошкодили припортову інфраструктуру на Одещині. Фото: ДСНС

Вночі 20 серпня російські війська атакували Ізмаїльський район Одеської області дронами-камікадзе Shahed.

Попри роботу протиповітряної оборони, кілька дронів влучили в ціль, повідомляє Ізмаїльська районна державна адміністрація.

Було пошкоджено припортову та паливно-енергетичну інфраструктуру, а також виробничі приміщення. На місцях ударів виникли масштабні пожежі. Для їх ліквідації залучили 54 рятувальники, 16 одиниць техніки, пожежний потяг і місцеву пожежну команду, пише ДСНС України.

Внаслідок атаки постраждала одна людина. Їй надають необхідну медичну допомогу. За словами очільника ОВА Олега Кіпера, правоохоронці документують черговий злочин росіян проти мирних жителів регіону.

Російські дрони пошкодили припортову інфраструктуру на Одещині. Фото: ДСНС

Нагадаємо, що нещодавно російські дрони також атакували Одеську область. У передмісті Одеси виникла велика пожежа на об’єкті паливно-енергетичної інфраструктури та двоповерховій будівлі.