Вночі дрони атакували передмістя Одеси: спалахнула масштабна пожежа на енергетичному об’єкті

Пожежа в передмісті Одеси після атаки дронів. Фото: ДСНС

Вночі 18 серпня російські дрони атакували Одеську область. У передмісті Одеси виникла велика пожежа на об’єкті паливно-енергетичної інфраструктури та двоповерховій будівлі.

За словами голови Одеської обласної військової адміністрації Олега Кіпера, незважаючи на роботу протиповітряної оборони, удар мав наслідки.

Пожежу гасили понад 100 рятувальників, добровольців, нацгвардійців та місцевих пожежних команд, повідомили в ДСНС Одещини.

Для ліквідації вогню також залучили пожежний потяг «Укрзалізниці». За попередніми даними, загиблих і постраждалих немає.

Нагадаємо, також російські війська атакували три громади Миколаївської області. В одному із сіл загорілися шість господарських споруд та автомобіль.