Росіяни били по Миколаївщині дронами та артилерією: є руйнування
- Марія Хаміцевич
8:18, 18 серпня, 2025
Учора, 17 серпня, російські війська атакували три громади Миколаївської області.
Про це повідомили в Миколаївській обласній військовій адміністрації.
О 18:33 FPV-дрон вдарив по Галицинівській громаді. У селі Лимани загорілися шість господарських споруд та автомобіль. Пожежу ліквідували рятувальники.
Того ж дня росіяни чотири рази атакували дронами та обстрілювали з артилерії Куцурубську громаду. У селі Дмитрівка було пошкоджено приватний будинок.
Також дві атаки FPV-дронами зафіксували у прибережній зоні Очакова. Обійшлося без постраждалих.
Нагадаємо, що за добу до цього російські війська неодноразово атакували дронами FPV території Миколаївської області.
