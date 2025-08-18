Вже 46 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

Росіяни били по Миколаївщині дронами та артилерією: є руйнування

Наслідки обстрілу Миколаївщини. Архівне фото «МикВісті», для ілюстраціїНаслідки обстрілу Миколаївщини. Архівне фото «МикВісті» для ілюстрації

Учора, 17 серпня, російські війська атакували три громади Миколаївської області.

Про це повідомили в Миколаївській обласній військовій адміністрації.

О 18:33 FPV-дрон вдарив по Галицинівській громаді. У селі Лимани загорілися шість господарських споруд та автомобіль. Пожежу ліквідували рятувальники.

Того ж дня росіяни чотири рази атакували дронами та обстрілювали з артилерії Куцурубську громаду. У селі Дмитрівка було пошкоджено приватний будинок.

Також дві атаки FPV-дронами зафіксували у прибережній зоні Очакова. Обійшлося без постраждалих.

Нагадаємо, що за добу до цього російські війська неодноразово атакували дронами FPV території Миколаївської області.

