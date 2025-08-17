Ворог атакував дронами Очаківську та Куцурубську громади

Обстріл Куцурубської громади, архівне фото «МикВісті»

Протягом минулої доби та вночі, 17 серпня, російські війська неодноразово атакували дронами FPV території Миколаївської області.

За словами начальника Миколаївської обласної військової адміністрації Віталія Кіма, сім разів дрони-камікадзе били по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає.

Також 16 серпня зафіксовано дві атаки безпілотників по Куцурубській громаді. Про жертв та руйнування не повідомляється.

Нагадаємо, що протягом 15 серпня, російські війська здійснили обстріли населених пунктів Миколаївської області.