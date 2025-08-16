Вже 47 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

Дрон-камікадзе та артобстріл: ворог ударив по Куцурубській громаді

Ворожий дрон (ілюстрація від ШІ. Корабелов. Інфо)Ворожий дрон (ілюстрація від ШІ. Корабелов. Інфо)

Протягом минулої доби, 15 серпня, російські війська здійснили обстріли населених пунктів Миколаївської області.

Про це повідомили в Миколаївській ОВА. 

У Миколаївському районі під удар потрапила Куцурубська громада. О 14:50 окупанти атакували територію громади дроном-камікадзе типу FPV, а вже за 10 хвилин, о 15:00, здійснили артилерійський обстріл.

Нагадаємо, що минулої доби та вночі 15 серпня російські війська кілька разів атакували безпілотниками населені пункти Миколаївської області.

