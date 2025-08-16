Дрон-камікадзе та артобстріл: ворог ударив по Куцурубській громаді
- Аліна Квітко
8:59, 16 серпня, 2025
Протягом минулої доби, 15 серпня, російські війська здійснили обстріли населених пунктів Миколаївської області.
Про це повідомили в Миколаївській ОВА.
У Миколаївському районі під удар потрапила Куцурубська громада. О 14:50 окупанти атакували територію громади дроном-камікадзе типу FPV, а вже за 10 хвилин, о 15:00, здійснили артилерійський обстріл.
Нагадаємо, що минулої доби та вночі 15 серпня російські війська кілька разів атакували безпілотниками населені пункти Миколаївської області.
