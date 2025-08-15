Росіяни за добу атакували Миколаївщину 11 дронами
-
- Марія Хаміцевич
-
•
-
8:14, 15 серпня, 2025
-
Минулої доби та вночі 15 серпня російські війська кілька разів атакували безпілотниками населені пункти Миколаївської області.
Про це повідомили в Миколаївській обласній військовій адміністрації.
Зокрема, 14 серпня та вночі 15 серпня росіяни 11 разів застосовували FPV-дрони проти Очакова та акваторії Очаківської громади.
Також 14 серпня о 19:02 ударний дрон (тип уточнюється) влучив по території Куцурубської громади. Жертв і поранених немає.
Нагадаємо, що за добу до цього війська Росії також атакували FPV-дроном Куцурубську громаду. Тоді через удар спалахнула пожежа на відкритій території.
Останні новини про: Війна в Україні
Щоб долучитись до коментарів авторизуйтесь на сайті МикВісті.