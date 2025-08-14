Російський дрон атакував Миколаївщину, спалахнула пожежа

Пожежа у Миколаївській області. Фото: ДСНС, для ілюстрації

Учора вдень, 13 серпня, війська РФ атакували FPV-дроном Куцурубську громаду на Миколаївщині.

Це сталося о 14:58, повідомила Миколаївська обласна військова адміністрація.

У селі Дмитрівка через удар спалахнула пожежа на відкритій території, яку вдалося оперативно загасити. Постраждалих немає.

Нагадаємо, що за добу до цього російські війська п’ять разів атакували дронами FPV і обстріляли артилерією Куцурубську громаду Миколаївської області.