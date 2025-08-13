Росіяни били по Миколаївщині FPV-дронами та артилерією: є руйнування
- Марія Хаміцевич
8:04, 13 серпня, 2025
Учора, 12 серпня, та вночі 13 серпня російські війська п’ять разів атакували дронами FPV і обстріляли артилерією Куцурубську громаду Миколаївської області.
У селі Солончаки пошкоджені приватний будинок і сарай, але постраждалих немає, повідомила Миколаївська обласна військова адміністрація.
Також 12 серпня росіяни сім разів били FPV-дронами по акваторії Очакова, а цієї ночі, о 02:50, атакували Очаків ще одним дроном.
Нагадаємо, що за добу до цього російська армія також кілька разів атакувала Миколаївську область FPV-дронами та обстрілювали громади з РЗСВ.
