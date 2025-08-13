Вже 46 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

Росіяни били по Миколаївщині FPV-дронами та артилерією: є руйнування

Наслідки обстрілу Миколаївщини. Архівне фото «МикВісті»Наслідки обстрілу Миколаївщини. Архівне фото «МикВісті», ілюстративне

Учора, 12 серпня, та вночі 13 серпня російські війська п’ять разів атакували дронами FPV і обстріляли артилерією Куцурубську громаду Миколаївської області.

У селі Солончаки пошкоджені приватний будинок і сарай, але постраждалих немає, повідомила Миколаївська обласна військова адміністрація.

Також 12 серпня росіяни сім разів били FPV-дронами по акваторії Очакова, а цієї ночі, о 02:50, атакували Очаків ще одним дроном.

Нагадаємо, що за добу до цього російська армія також кілька разів атакувала Миколаївську область FPV-дронами та обстрілювали громади з РЗСВ.

ЄС готує 19-й пакет санкцій проти Росії
У мене буде зустріч з Путіним і Трампом, але я не знаю дату, — Зеленський
Пожежа на одеському «Привозі» завдала довкіллю збитків на пів мільйона
