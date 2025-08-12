Вночі Миколаївщину атакували дронами та РСЗВ: загорілась ферма, пошкоджені будинки
- Марія Хаміцевич
8:19, 12 серпня, 2025
Протягом 11 серпня та вночі 12 серпня російські війська кілька разів атакували Миколаївську область FPV-дронами та обстрілювали громади з реактивних систем залпового вогню.
Про це повідомила Миколаївська обласна військова адміністрація.
У Галицинівській громаді в селі Лимани пошкоджено два приватні будинки, а в селі Лупареве загорілась господарча споруда та виникла пожежа на відкритій території.
У Куцурубській громаді в селі Дмитрівка пошкоджено житловий будинок. Уночі 12 серпня громаду обстріляли з РСЗВ, внаслідок чого загорілася ферма та трава на відкритій території.
Також в акваторії Очаківської громади зафіксована атака FPV-дроном. Постраждалих внаслідок усіх атак немає.
Нагадаємо, що за добу до цього росіяни також обстрілювали Куцурубську громаду. Тоді в одному із сіл дрон влучив у приватний будинок.
