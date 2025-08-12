Вже 46 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

Ми запустили клуб МикВісті!
Детальніше
Участь в клубі — інвестиція
у правду та журналістику
Приєднатися
Ваша інвестиція  у правду та журналістику.   Детальніше

  • вівторок

    12 серпня, 2025

  • 26.1°
    Ясне небо

    Миколаїв

  • 12 серпня , 2025 вівторок

  • Миколаїв • 26.1° Ясне небо

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Вночі Миколаївщину атакували дронами та РСЗВ: загорілась ферма, пошкоджені будинки

Наслідки обстрілу Миколаївщини. Архівне фото «МикВісті»Наслідки обстрілу Миколаївщини. Архівне фото «МикВісті»

Протягом 11 серпня та вночі 12 серпня російські війська кілька разів атакували Миколаївську область FPV-дронами та обстрілювали громади з реактивних систем залпового вогню.

Про це повідомила Миколаївська обласна військова адміністрація.

У Галицинівській громаді в селі Лимани пошкоджено два приватні будинки, а в селі Лупареве загорілась господарча споруда та виникла пожежа на відкритій території.

У Куцурубській громаді в селі Дмитрівка пошкоджено житловий будинок. Уночі 12 серпня громаду обстріляли з РСЗВ, внаслідок чого загорілася ферма та трава на відкритій території.

Також в акваторії Очаківської громади зафіксована атака FPV-дроном. Постраждалих внаслідок усіх атак немає.

Нагадаємо, що за добу до цього росіяни також обстрілювали Куцурубську громаду. Тоді в одному із сіл дрон влучив у приватний будинок.

Останні новини про: Війна в Україні

Обстріл Херсонщини: пошкоджені будинки, АЗС і стільникова вежа, є поранені
Росія вдарила ракетою по навчальному підрозділу ЗСУ: один військовий загинув, ще 11 — поранені
На Алясці організовують акцію протесту перед зустріччю Путіна і Трампа
Реклама

Читайте також:

новини

Після запуску нового водогону у Миколаєві хочуть частково зберегти точки видачі питної води — на план «Б»

Аліса Мелік-Адамян
новини

Одещина стала другою в Україні за кількістю банкрутів у 2025 році

Світлана Іванченко
новини

У Вознесенську жителі закликають міську владу поливати молоді дерева, «інакше вони всі загинуть»

Світлана Іванченко
новини

Сєнкевич розповів, чому ліквідація районних адміністрацій відкладається на «після війни»

Катерина Середа
новини

Спортивну інфраструктуру парка Перемоги відновлювати не планують, — мерія Миколаєва

Альона Коханчук
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Війна в Україні

На Алясці організовують акцію протесту перед зустріччю Путіна і Трампа
Росія вдарила ракетою по навчальному підрозділу ЗСУ: один військовий загинув, ще 11 — поранені
Обстріл Херсонщини: пошкоджені будинки, АЗС і стільникова вежа, є поранені

У Миколаєві планують висадити 310 нових дерев: їх закуплять за мільйон гривень

Понад 70 гектарів землі вигоріло на Миколаївщині за добу

2 години тому

Миколаївська обсерваторія отримала міжнародний захист від ЮНЕСКО

Головне сьогодні
Ми запустили клуб МикВісті!

Спільнота читачів, які вірять у силу медіа та змінюють реальність через журналістику

Наша ціль — 200
Вже 46 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу
Приєднатися
Apple Pay