Вночі Миколаївщину атакували дронами та РСЗВ: загорілась ферма, пошкоджені будинки

Наслідки обстрілу Миколаївщини. Архівне фото «МикВісті»

Протягом 11 серпня та вночі 12 серпня російські війська кілька разів атакували Миколаївську область FPV-дронами та обстрілювали громади з реактивних систем залпового вогню.

Про це повідомила Миколаївська обласна військова адміністрація.

У Галицинівській громаді в селі Лимани пошкоджено два приватні будинки, а в селі Лупареве загорілась господарча споруда та виникла пожежа на відкритій території.

У Куцурубській громаді в селі Дмитрівка пошкоджено житловий будинок. Уночі 12 серпня громаду обстріляли з РСЗВ, внаслідок чого загорілася ферма та трава на відкритій території.

Також в акваторії Очаківської громади зафіксована атака FPV-дроном. Постраждалих внаслідок усіх атак немає.

Нагадаємо, що за добу до цього росіяни також обстрілювали Куцурубську громаду. Тоді в одному із сіл дрон влучив у приватний будинок.