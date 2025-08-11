Вже 44 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

Російський FPV-дрон пошкодив будинок в селі на Миколаївщині

Наслідки атаки на Миколаївщину. Архівне фото «МикВісті», ілюстративнеНаслідки атаки на Миколаївщину. Архівне фото «МикВісті», ілюстративне

У Миколаївській області за минулу добу зафіксували атаки російських безпілотників різних типів.

Про це повідомила Миколаївська обласна військова адміністрація.

Учора, 10 серпня, о 12:00 FPV-дрон влучив у приватний будинок у селі Дніпровське Куцурубської громади. Постраждалих немає.

Вночі 11 серпня сили протиповітряної оборони області збили два ударні безпілотники «Shahed 131/136».

Раніше повідомлялось, що Березнегуватський районний суд Миколаївської області відкрив провадження за позовом місцевого жителя, який вимагає від Росії відшкодування у розмірі 15 мільйонів гривень.

У Білому домі розглядають можливість запросити Зеленського на переговори до Аляски, де зустрінуться Путін і Трамп
Житель Миколаївщини подав в суд на Росію: вимагає ₴15 млн за загибель батька через обстріл
«І українці, і росіяни будуть незадоволені, але це реально», — Венс хоче миру по лінії фронту
