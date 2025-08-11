Російський FPV-дрон пошкодив будинок в селі на Миколаївщині
- Марія Хаміцевич
8:10, 11 серпня, 2025
У Миколаївській області за минулу добу зафіксували атаки російських безпілотників різних типів.
Про це повідомила Миколаївська обласна військова адміністрація.
Учора, 10 серпня, о 12:00 FPV-дрон влучив у приватний будинок у селі Дніпровське Куцурубської громади. Постраждалих немає.
Вночі 11 серпня сили протиповітряної оборони області збили два ударні безпілотники «Shahed 131/136».
Раніше повідомлялось, що Березнегуватський районний суд Миколаївської області відкрив провадження за позовом місцевого жителя, який вимагає від Росії відшкодування у розмірі 15 мільйонів гривень.
