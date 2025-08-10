Вже 44 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

Житель Миколаївщини подав в суд на Росію: вимагає ₴15 млн за загибель батька через обстріл

Зруйнований обстрілами будинок у Березнегуватому, березень 2024 року. Архівне фото: «МикВісті»Зруйнований обстрілами будинок у Березнегуватому, березень 2024 року. Архівне фото: «МикВісті»

Березнегуватський районний суд Миколаївської області відкрив провадження за позовом місцевого жителя, який вимагає від Росії відшкодування у розмірі 15 мільйонів гривень.

Про це свідчить ухвала в Єдиному державному реєстрі судових рішень від 1 серпня, пишуть «МикВісті».

Чоловік вимагає компенсацію у розмірі 15 мільйонів гривень за моральну шкоду, завдану внаслідок загибелі його батька під час артилерійського обстрілу села Біла Криниця.

Як вказано в матеріалах слідства, трагедія сталася під час обстрілу, здійсненого військовими збройних сил РФ. Чоловік загинув від численних осколкових поранень, перебуваючи у своєму будинку. За фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 438 КК України «Порушення законів та звичаїв війни».

Підготовче засідання у справі призначено на 5 вересня 2025 року.

Читайте також: «Це була гра у російську рулетку. І я не знав, чи вийду живим». Історії жителів Снігурівки, які пережили катування в окупації

