 Російські війська вивезли 50 цивільних з України: офіційні деталі

Клуб

Росіяни вивезли з прикордоння у селі в Сумській області більше 50 цивільних

Російські війська перетнули державний кордон України поблизу села Грабовське в Сумській області на кордоні з Росією та вивезли звідти понад 50 цивільних.

Про це повідомляє Українська правда, посилаючись на офіцера Головного управління комунікацій Дмитра Лиховія.

Він повідомив, що унаслідок наступу противника Сили оборони відійшли з кількох позицій у районі Грабовського. Там наразі тривають стабілізаційні дії, уточнив він.

Водночас після захоплення росіянами населеного пункту понад 50 цивільних громадян України були примусово вивезені на територію Російської Федерації. Переважно це чоловіки й жінки старшого віку, одній із них 89 років. Майже усі з них раніше відмовлялися евакуюватися вглиб території України, наголосив Лиховій.

Правоохоронці вже розслідують примусову депортацію цивільних, а ЗСУ розцінюють це як порушення Женевської конвенції.

Військові також закликають мешканців прикордонних територій евакуюватися. Разом із цим Сумська влада організувала цей процес — вже евакуйовано понад 30 тисяч осіб, ще майже 5700 людей (з них 38 дітей) не погодились, додав офіцер.

Нагадаємо, що росіяни зайшли у село в ніч на суботу, 20 грудня. Про це повідомили «Кордон.Медіа».

