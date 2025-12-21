Росіяни вивезли з прикордоння у селі в Сумській області більше 50 цивільних
Аліса Мелік-Адамян
10:14, 21 грудня, 2025
Російські війська перетнули державний кордон України поблизу села Грабовське в Сумській області на кордоні з Росією та вивезли звідти понад 50 цивільних.
Про це повідомляє Українська правда, посилаючись на офіцера Головного управління комунікацій Дмитра Лиховія.
Він повідомив, що унаслідок наступу противника Сили оборони відійшли з кількох позицій у районі Грабовського. Там наразі тривають стабілізаційні дії, уточнив він.
Водночас після захоплення росіянами населеного пункту понад 50 цивільних громадян України були примусово вивезені на територію Російської Федерації. Переважно це чоловіки й жінки старшого віку, одній із них 89 років. Майже усі з них раніше відмовлялися евакуюватися вглиб території України, наголосив Лиховій.
Правоохоронці вже розслідують примусову депортацію цивільних, а ЗСУ розцінюють це як порушення Женевської конвенції.
Військові також закликають мешканців прикордонних територій евакуюватися. Разом із цим Сумська влада організувала цей процес — вже евакуйовано понад 30 тисяч осіб, ще майже 5700 людей (з них 38 дітей) не погодились, додав офіцер.
Нагадаємо, що росіяни зайшли у село в ніч на суботу, 20 грудня. Про це повідомили «Кордон.Медіа».
