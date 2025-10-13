ЄС планує виділити додаткові €100 мільйонів допомоги Україні для підготовки до зими
- Ірина Олехнович
13:32, 13 жовтня, 2025
Європейський Союз планує виділити Україні ще €100 мільйонів допомоги для підготовки до зимового періоду.
Про це повідомила верховна представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас під час спільної пресконференції з міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою, передає Європейська правда.
Кая Каллас нагадала, що Євросоюз уже мобілізував €800 мільйонів для підтримки України цієї зими. За її словами, новий пакет допомоги спрямований на забезпечення українців необхідними ресурсами для подолання наслідків атак Росії на енергетичну інфраструктуру.
— Ми працюємо над додатковими 100 мільйонами євро для генераторів, притулків і спорядження для холодної погоди, — зазначила посадовиця.
Вона також наголосила, що Росія намагається компенсувати свої невдачі на фронті, здійснюючи атаки проти мирних мешканців і критичних об’єктів.
— Росія намагається компенсувати невдачі на полі бою терористичними атаками проти цивільного населення і української енергетичної інфраструктури, — сказала Кая Каллас.
Нагадаємо, вчора стало відомо, що з 12 жовтня 2025 року в Європейському Союзі починає діяти нова система контролю на кордонах — Entry/Exit System (EES). Вона змінить звичну процедуру в’їзду для громадян третіх країн, зокрема й українців, які користуються безвізовим режимом.
