ЄС планує виділити додаткові €100 мільйонів допомоги Україні для підготовки до зими

Верховна представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас та міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. Фото: МЗС УкраїниВерховна представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас та міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. Фото: МЗС України

Європейський Союз планує виділити Україні ще €100 мільйонів допомоги для підготовки до зимового періоду.

Про це повідомила верховна представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас під час спільної пресконференції з міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою, передає Європейська правда.

Кая Каллас нагадала, що Євросоюз уже мобілізував €800 мільйонів для підтримки України цієї зими. За її словами, новий пакет допомоги спрямований на забезпечення українців необхідними ресурсами для подолання наслідків атак Росії на енергетичну інфраструктуру.

— Ми працюємо над додатковими 100 мільйонами євро для генераторів, притулків і спорядження для холодної погоди, — зазначила посадовиця.

Вона також наголосила, що Росія намагається компенсувати свої невдачі на фронті, здійснюючи атаки проти мирних мешканців і критичних об’єктів.

— Росія намагається компенсувати невдачі на полі бою терористичними атаками проти цивільного населення і української енергетичної інфраструктури, — сказала Кая Каллас.

Нагадаємо, вчора стало відомо, що з 12 жовтня 2025 року в Європейському Союзі починає діяти нова система контролю на кордонах — Entry/Exit System (EES). Вона змінить звичну процедуру в’їзду для громадян третіх країн, зокрема й українців, які користуються безвізовим режимом.

