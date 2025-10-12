  • неділя

Нові правила в’їзду до ЄС: що зміниться для українців

З 12 жовтня 2025 року в Європейському Союзі починає діяти нова система контролю на кордонах — Entry/Exit System (EES). Вона змінить звичну процедуру в’їзду для громадян третіх країн, зокрема й українців, які користуються безвізовим режимом.

Подробиці про нього розповіли в представництві ЄС в Україні.

Що таке система EES

EES — це цифрова база даних, яка автоматично фіксуватиме інформацію про в’їзд і виїзд осіб, що не є громадянами ЄС або країн Шенгенської зони. Система замінить традиційні штампи у паспортах.

Під час перетину кордону прикордонники вноситимуть до EES такі дані:

  • паспортні дані мандрівника;

  • дату, час і місце перетину кордону;

  • фотографію обличчя;

  • чотири відбитки пальців (для осіб віком від 12 років).

За словами представників Єврокомісії, мета системи — запобігти перевищенню дозволеного строку перебування (90 днів у межах 180), зменшити шахрайство з документами та зробити контроль швидшим і безпечнішим.

Кого стосуються нові правила

EES поширюється на громадян країн, які не входять до ЄС чи Шенгенської зони, але в’їжджають туди за короткостроковими візами або за безвізом — як це роблять українці.

Водночас система не застосовуватиметься до:

  • осіб, які мають дозвіл на проживання або довгострокову візу в ЄС;

  • громадян ЄС і країн Шенгенської зони;

  • дітей до 12 років (для них не збиратимуть відбитки пальців).

Під час першого перетину кордону після запуску EES українцям доведеться пройти процедуру реєстрації — надати біометричні дані (фото та відбитки пальців) на пункті пропуску. Ці дані зберігатимуться в системі до трьох років, тому при наступних поїздках процес контролю буде швидшим.

Якщо мандрівник відмовиться надати біометричні дані, прикордонники можуть відмовити у в’їзді.

Українці, які перебувають у ЄС на підставі тимчасового захисту або мають посвідку на проживання, проходити процедуру EES не повинні.

Зараз EES впроваджується поступово. Повноцінний запуск заплановано до квітня 2026 року. Спочатку система діятиме на основних авіаційних і наземних пунктах пропуску, а згодом — на всій території Шенгенської зони.

Нагадаємо, що з 2025 року водіїв, які виїжджають за кордон, чекають зміни у міжнародному автострахуванні «Зелена картка». Поліс стане доступним в електронному форматі.

