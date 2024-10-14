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З 2025 року «Зелена картка» для водіїв стане електронною: зміни у міжнародному страхуванні

Ілюстраційне фото з відкритих джерелІлюстраційне фото з відкритих джерел

З 2025 року водіїв, які виїжджають за кордон, чекають зміни у міжнародному автострахуванні «Зелена картка». Поліс стане доступним в електронному форматі. 

Про це повідомляється на сторінці Моторного (транспортного) страхового бюро України.

Зазначається, що з нового року договір страхування активізується не в день оформлення, а з 00:00 наступного дня. Вся інформація про поліс буде вноситися до Єдиної централізованої бази даних. Якщо дані не будуть вчасно актуалізовані в базу на момент перетину кордону, водію можуть відмовити в перетині.

У відомстві проінформували, що паперовий варіант залишатиметься доступним. При цьому планується поступовий перехід на електронний формат у всіх країнах, що входять до зони дії «Зеленої картки». 

Система «Зеленої картки» охоплює 48 країн, включно з Україною, та дозволяє понад 500 мільйонам транспортних засобів здійснювати міжнародні поїздки. Поліс є обов’язковим для виїзду з України до країн ЄС і забезпечує відшкодування збитків у разі ДТП, діючи для обох сторін інциденту.

Нагадаємо, що Європейський Союз запроваджує нові правила в’їзду до країн Шенгенської зони. Вони стосуватимуться усіх негромадян ЄС, включно з українцями, незалежно від наявності візи чи безвізу.

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