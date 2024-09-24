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ЄС змінює правила перетину кордону: штампів у паспорті більше не буде

Кордон, Фото взяте з сайту agropolit.comКордон, Фото взяте з сайту agropolit.com

Європейський Союз з 10 листопада запроваджує нові правила в’їзду до країн Шенгенської зони. Вони стосуватимуться усіх негромадян ЄС, включно з українцями, незалежно від наявності візи чи безвізу.

Як йдеться на сайті Урядового порталу, система автоматично фіксуватиме в’їзд і виїзд усіх іноземців до країн Шенгенської зони.

Система EES одноразово фіксуватиме біометричні дані та зберігатиме їх 3 роки. При цьому штампів у паспорт більше не буде, а реєстрація проходитиме автоматично через термінали самообслуговування.

Чого чекати на кордоні

Під час першого в’їзду у громадян братимуть біометричні дані: відбитки пальців та фото обличчя.

Час проходження кордону може збільшитися, але приблизно на 40 секунд, поки збиратимуть дані.

Біометричні дані зберігатимуться три роки, повторно їх здавати не потрібно.

Якщо людина відмовляється від біометрії, то їй відмовляють у в’їзді.

Далі при кожному перетині кордону потрібно буде сканувати паспорт у терміналі самообслуговування.

Зазначається, що нововведення, запроваджують, для спрощення перетину кордону, посилення безпеки за допомогою біометричних документів, запобігання використанню підроблених паспортів та протидії нелегальної міграції.

Нагадаємо, що раніше речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко заявив, що наразі військовозобовʼязані жінки мають право перетинати кордон, прикордонники не перевіряють, чи оновили вони дані.

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